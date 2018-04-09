Япония вступает в новую битву за океан



Самолет-амфибия US-2 выполняет взлет с воды.

Источник: www.mod.go.jp Самолет-амфибия US-2 выполняет взлет с воды.Источник: www.mod.go.jp

US-2 и другие гидросамолеты Страны восходящего солнца

Специалисты уже давно называют Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) не иначе как "регион XXI века", вкладывая в это понятие совершенно ясный посыл: в нашем веке именно здесь развернется новая битва между ведущими странами мира за политическое и экономическое влияние. А там, где есть политическое и экономическое соперничество, в дело неизбежно вступает и соперничество военное. Принимая во внимание географические особенности данного региона, можно прийти к выводу о том, что все участники новой "битвы за АТР" уделят приоритетное внимание развитию своих флота и авиации, а в особенности - стоящей на их стыке морской авиации. Именно поэтому, как представляется, одна из ведущих стран региона – Япония – активизировала в последние годы работы в области гидросамолетостроения.

БОГАТЫЙ ОПЫТ

Японская конструкторская школа гидросамолетостроения имеет давнюю историю и устойчивые и самобытные традиции. Это видно даже по тем компаниям, которые работают в данной области сегодня. Так, в настоящее время созданием самолетов-амфибий в Стране восходящего солнца занята фирма ShinMaywa Industries (до 1992 года использовалось написание Shin Meiwa), которая была создана в 1949 году и стала наследницей японской авиастроительной фирмы Kawanishi Aircraft Company, наиболее известной своими большими летающими лодками. В годы Второй мировой войны компания Kawanishi являлась одним из мировых лидеров в этой области.

Именно ее конструкторы разработали такие известные летающие лодки, как Н6К и Н8К. Последняя по праву считается одним из лучших четырехмоторных гидросамолетов Второй мировой войны.

Более чем за полвека, прошедшие с той поры, ShinMaywa Industries превратилась в многопрофильный промышленный конгломерат, но до настоящего времени сохраняет и свою почти уникальную специализацию в сфере гидросамолетостроения.

НАЧАЛО

Конструкторы Shin Meiwa приступили к исследованиям по вопросу создания нового гидросамолета в инициативном порядке в 1953 году, то есть всего через восемь лет после окончания войны. Возглавил работы главный конструктор прежних больших летающих лодок Kawanishi Н6К и Н8К Сидзуо Кукихара.

В 1958 году проект новой летающей лодки был в основном завершен. Так как перед проектировщиками стояла задача создать гидросамолет с высокой мореходностью и возможностью короткого взлета и посадки, в проекте использовались новаторская система управления пограничным слоем, новые брызгоотражатели и автоматическая система управления. Для их отработки в 1960 году Shin Meiwa переоборудовала амфибию Grumman UF-1 в летающую лабораторию – масштабную модель нового самолета – UF-XS. Параллельно после получения правительственных субсидий начались работы над прототипом большой противолодочной четырехдвигательной летающей лодки с турбовинтовым двигателем PX-S, которая предназначалась для Сил самообороны Японии.

Летные испытания UF-XS начались в декабре 1962 года, их результаты оказались вполне успешными, и в апреле 1965 года началась постройка первого прототипа гидросамолета PX-S. Сама же летающая лаборатория UF-XS заняла место в экспозиции авиационного музея.

Первый полет опытного самолета PS-X состоялся 5 октября 1967 года, в 1968 году к нему присоединился второй прототип. Затем обе лодки передали для войсковых испытаний в 51-ю испытательную эскадрилью на авиабазе Ивакуни, а первый серийный самолет PS-1 поднялся в воздух в 1969 году.

Новая летающая лодка была выполнена по нормальной аэродинамической схеме с прямым высокорасположенным крылом и Т-образным хвостовым оперением. Она была оснащена четырьмя турбовинтовыми двигателями (ТВД) General Electric Т64 мощностью 3060 л.с.

Мощная система сдува пограничного слоя, имевшаяся как на крыле, так и на горизонтальном оперении, обеспечивала улучшенную управляемость на малых скоростях полета. Для перемещения по слипу использовалось убираемое колесное шасси.

Для поиска подводных лодок самолет PS-1 получил поисковую РЛС, магнитометр, приемник и индикатор сигналов радиогидроакустических буев (РГБ), указатель пролета над буем. Число РГБ на борту могло достигать 20 единиц. Летный экипаж самолета – 4 человека, тактический – 6–8 человек.

Под крылом имелось четыре узла подвески. Вооружение включало четыре глубинные бомбы, две самонаводящиеся противолодочные торпеды и шесть 127-мм неуправляемых авиационных ракет (НАР) "Зуни". Оборонительное вооружение отсутствовало.

В 1966 году по заказу японского Национального противопожарного агентства Shin Meiwa начала разработку пожарной модификации самолета. По этому варианту в 1976 году был оборудован первый прототип PS-X. Он мог забирать 8,1 т воды с помощью двух водозаборников, находящихся за первым реданом лодки. Фирма завершила полный цикл испытаний в 1976 году, но в 1981 году все работы по этой программе были прекращены.

После завершения всех испытаний в 1971–1978 годах ВМС самообороны Японии получили 21 серийную PS-1 (фирменное обозначение SS-2), которые эксплуатировались до 1989 года, когда они были заменены американскими патрульными самолетами берегового базирования P-3.

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ US-1/US-1A

Запустив в серию свою летающую лодку PS-1, компания Shin Meiwa в июне 1970 года начала работы по созданию ее поисково-спасательной модификации, которая предназначалась для замены устаревших самолетов-амфибий Grumman UF-2 и получила фирменное обозначение SS-2A и PS-1 Kai, а затем, уже в морской авиации, стала именоваться US-1.

Основным отличием US-1 от PS-1 стала ее амфибийность. Кроме того, на новой машине вместо снятого вооружения и части оборудования появились места для размещения 20 пострадавших (в экстренных случаях 36) или 12 носилок, а также соответствующего поисково-спасательного снаряжения.

Первый образец поисково-спасательной амфибии US-1 поднялся в первый полет 15 октября 1974 года. Серийные машины входили в состав 71-й поисково-спасательной авиационной эскадрильи 31-го авиационного крыла, дислоцирующейся на авиабазе Ивакуни. Командование японских ВМС поддерживало количество US-1A в 71-й эскадрилье на уровне семи-восьми единиц. с целью улучшения летных характеристик начиная с седьмой серийной машины ТВД T64-IHI-10 были заменены на T64-IHI-10J, имеющие на 14% большую взлетную мощность. Амфибии с этими двигателями получили обозначение US-1A.

Первую поисково-спасательную операцию амфибии 71-й эскадрильи провели в 1976 году – всего через две недели после создания своей части. US-1 вылетел для эвакуации раненого моряка с греческого торгового судна, находящегося в 350 милях от побережья. А к 1999 году самолеты US-1/US-1A были задействованы уже более чем в 500 спасательных операциях. Всего же за время своей службы амфибии спасли жизни 857 человек. В 1976 году один самолет в экспериментальных целях переоборудовали в противопожарный. Он получил бак для воды емкостью 7350 л.

Самолет US-1A оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями T64-IHI-101 мощностью по 3500 л.с. Для обеспечения работы системы сдува пограничного слоя установлен дополнительный турбовинтовой двигатель General Electric Т58 мощностью 1360 л.с. Характеристики самолета: размах крыла – 33,15 м, длина самолета – 33,46 м, максимальная взлетная масса – 45 т, масса пустого самолета – 23,3 т, максимальная скорость – 511 км/ч, крейсерская скорость – 426 км/ч, практический потолок – 7200 м, дальность полета – 3800 км, экипаж – 9 человек.

Радиус действия US-1A позволял амфибии достигать без дозаправки и с последующим возвращением на базу Камчатки, островов Маркус, южной части Филиппин и побережья Вьетнама. Полет на максимальную дальность был совершен в точку, расположенную в 1500 милях (почти 2800 км) от Токио.

Компания также разработала на базе US-1 проекты пожарного "водяного бомбардировщика" (вес забираемой воды 15 т) и пассажирского самолета (вместимость 40–60 человек). Однако заказов на эти модификации так и не поступило, и они остались только на чертежах.

Всего в период с 1975 по 2004 год было построено 20 самолетов US-1/US-1A. Последний US-1A с серийным номером 9090 был отправлен "в отставку" в декабре 2017 года.

ВЕРШИНА РАЗВИТИЯ – US-2

Учитывая моральное старение самолетов US-1A, компания ShinMaywa Industries предполагала заменить их своей новой амфибией US-X. Но японские Силы самообороны предпочли провести глубокую модернизацию имеющихся самолетов, поэтому в 1995 году началась восьмилетняя программа создания модернизированной поисково-спасательной амфибии US-1A Kai (фирменное обозначение SS-3).

Самолет US-1A Kai отличался от существовавшего US-1A полностью герметичным фюзеляжем (это позволяло увеличить высоту полета), модифицированным крылом с кессонными топливными баками, установкой цифровой электродистанционной системы управления (ЭДСУ) и нового навигационного оборудования. В конструкции планера широко применялись композиты, а приборное оборудование было выполнено по принципу "стеклянной кабины", то есть состояло из комплекта многофункциональных цветных дисплеев. Кроме того, вместо четырех ТВД T64-10J компании General Electric были установлены более экономичные и мощные двигатели AE2100J от Rolls Royce.

Первый полет амфибия US-1A Kai выполнила 18 декабря 2003 года. Второй прототип взлетел 30 июня 2004 года. В конце 2004 года двум опытным самолетам US-1A Kai присвоили новое обозначение XUS-2, одновременно серийные самолеты было решено обозначать индексом US-2.

Первая серийная машина – третья по счету US-2 – поднялась в воздух 15 декабря 2008 года, а в феврале 2009 года была поставлена в 71-ю авиационную эскадрилью. Всего для ВМС самообороны Японии планируется поставить 14 машин, но их производство носит буквально штучный характер, и к настоящему времени построено лишь две опытные и пять серийных амфибий US-2. Профинансирована закупка еще одного такого самолета.

Амфибия US-2 предназначена в первую очередь для решения поисково-спасательных задач в открытом океане на большом удалении от берега. Кроме того, она может использоваться для морского патрулирования. Характеристики самолета US-2: размах крыла – 33,15 м, площадь крыла – 135,9 кв. м, длина самолета – 33,5 м, нормальная взлетная масса – 43 т, максимальная взлетная масса – 47,7 т, максимальная скорость – 560 км/ч, крейсерская скорость – 480 км/ч, практическая дальность – 3815 км, перегоночная дальность – 5 тыс. км, практический потолок – 7200 м, экипаж самолета – 11 человек.

Следует сказать, что US-2 является сегодня единственным в мире гидросамолетом, потенциально способным совершать взлет и посадку при волнении до пяти баллов. При этом взлетная дистанция самолета с нормальной взлетной массой составляет всего 280 м.

ВПЕРЕД, НА МИРОВОЙ РЫНОК?

Долгое время амфибиям компании ShinMaywa Industries путь на мировой рынок был закрыт по причине законодательного запрета Японии на экспорт высокотехнологичной продукции военного и двойного назначения. Однако в ноябре 2011 года ситуация кардинально изменилась и компания получила официальное разрешение Минобороны Японии на экспорт US-2.

Японская амфибия сразу же была выставлена на объявленный ВМС Индии в конце 2010 года тендер на приобретение шести, а затем девяти поисково-спасательных самолетов-амфибий. Конкурентами US-2 в тендере выступили российская амфибия Бе-200 и канадская CL-415. В январе 2014 года было официально объявлено о достижении предварительной договоренности о поставке японских US-2 в Индию. Кроме того, была достигнута договоренность об участии индийской стороны в разработке версии US-2 под свои требования, которая получит обозначение US-2I. Всего ВМС Индии намереваются приобрести 12 самолетов (первоначально предполагалось, что первые два из них будут собраны в Японии, а оставшиеся 10 – в Индии), а общая стоимость контракта составит около 1,62 млрд долл.

Однако подписание японско-индийского контракта уже несколько раз откладывалось – сначала из-за высокой стоимости самолетов (около 98 млн долл. за машину), а затем на первый план вышли проблемы с организацией лицензионного производства US-2I в Индии.

В 2016 году Минобороны Индии объявило, что ранее озвученные планы по организации сборки части закупаемых самолетов-амфибий US-2I на территории страны пока отменены, при этом покупке амфибий должна сопутствовать офсетная программа в размере 50% от стоимости контракта. В частности, предполагается создание в Индии базы для обслуживания US-2I.

Впрочем, словосочетание "индийский тендер/индийский контракт" давно уже стало мемом, поэтому переговоры по вопросу заключения контракта продолжаются и по сей день.

Возможно, еще одной страной, где US-2 будет конкурировать с нашей Бе-200, станет Индонезия. Впервые ShinMaywa Industries предложила US-2 Индонезии еще в 2012 году – потенциального заказчика US-2 заинтересовали в плане обеспечения проведения поисково-спасательных операций на море. В марте 2015 года Япония и Индонезия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое предусматривает взаимодействие в нескольких областях, включая сотрудничество на море и содействие в ликвидации последствий стихийных бедствий. Вопрос продажи US-2 неоднократно обсуждался в ходе последующих визитов официальных лиц Японии в Индонезию. Предположительно Индонезия заинтересована в поставке до шести самолетов. Однако окончательные планы покупки японских амфибий пока не утверждены.

Тем не менее выход ShinMaywa Industries на мировой рынок гидросамолетов уже можно считать свершившимся фактом, что, безусловно, усложнит продвижение отечественного самолета-амфибии Бе-200 в странах Юго-Восточной Азии.

Александр Андреевич Манякин – независимый военный эксперт.