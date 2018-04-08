"Адмирал Кузнецов" пока не будет пугать Запад



ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

Источник: МО РФ ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".Источник: МО РФ

Ремонт единственного российского авианосца займет несколько лет

Контракт на ремонт тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" планируется подписать в апреле, сообщают РИА Новости. Подготовительные мероприятия по определению необходимого объема начались в октябре прошлого года, а в текущем месяце планируется подписание финансового "конкретного документа".

Капитальный ремонт затронет электромеханическую часть и двигательную установку, прежде всего котлы и главный турбозубчатый агрегат. Предусматривается модернизация взлетно-посадочного комплекса. Особую сложность при этом, по оценке экспертов, будет представлять ремонт энергоустановки котлотурбинного типа.

Авианесущие крейсеры проекта 1143 были заложены на верфи Николаевского Черноморского судостроительного завода в 70-х годах XX века. При этом каждый корабль представлял собой следующую ступень эволюции. Один из оставшихся на плаву из этой линейки кораблей теперь ходит в море под индийским флагом и именем "Викрамадитья". "Адмирал Кузнецов" - авианосец проекта 1143.5 с увеличенной полетной палубой и возможностью трамплинного взлета самолетов. "Варяг" проекта 1143.6 в настоящее время введен в состав ВМС Китая под именем "Ляонин". В 1998 году Украина продала его якобы для создания развлекательного центра, но 25 сентября 2012 года корабль стал боевой единицей китайского флота.

Все вышеперечисленные советские тяжелые авианесущие крейсеры имели котлотурбинную силовую установку, и только авианосец "Ульяновск" проекта 1143.7 планировалось оснастить атомной энергоустановкой. Впрочем, в 1992 году он был разобран на стапеле.

Ремонт "Адмирала Кузнецова" продлится 2-3 года. На время ремонта самолеты и вертолеты с крейсера, а он несет на борту до 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33 плюс ударные вертолеты Ка-52К и противолодочные Ка-27, а также транспортно-десантные Ка-29, будут базироваться на аэродроме Североморск-3 на Кольском полуострове.

В ремонт единственный российский авианосец было решено направить после того, как корабль получил свое боевое крещение. С ноября 2016 года по февраль 2017 года корабельная группа ВМФ России во главе с "Адмиралом Кузнецовым" выполняла задачи по борьбе с терроризмом в Сирии. За два месяца боевой службы летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тыс. объектов террористов.

Ирина Дронина