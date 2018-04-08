Минуя пятое поколение



Истребитель Eurofighter Typhoon серии Tranche 2 ВВС Испании (бортовой номер C.16-49 / 14-13). Мотрил, 26.06.2016.

Источник: deteulada / derbosoft.proboards.com Истребитель Eurofighter Typhoon серии Tranche 2 ВВС Испании (бортовой номер C.16-49 / 14-13). Мотрил, 26.06.2016.Источник: deteulada / derbosoft.proboards.com

Франция и Германия создадут новый истребитель

Объединенный франко-германский проект по созданию многоцелевого боевого самолета следующего поколения практически запущен. В минувший четверг в Берлине прошла встреча министров обороны обеих стран, после которой появились комментарии о скором старте начального этапа работ. И, хотя создание общеевропейских образцов боевой техники отличает традиционной медлительностью, разработка истребителя шестого поколения всегда привлекает внимание.

Континентальный боевой самолет

О том, что Франция и Германия намерены изучить возможность создания перспективного боевого самолета, было впервые объявлено в июле 2017 года на встрече президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера (тогда еще и.о.) Германии Ангелы Меркель. Машина предположительно должна заменить нынешние самолеты 4-го поколения: Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale.

Грубая оценка даты первого полета машины 2040 года. При этом подразумевается, что машина будет относиться не к пятому поколению, а сразу к шестому.

Канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Global Look Press/Guido Bergmann

В проект вовлекаются ведущие авиастроительные концерны и производители авиационного оборудования: Dassault Aviation, Airbus, Thales, MBDA, Safran.

В перспективе проект должен стать многосторонним, каким до него был Eurofighter с учетом того, что британские фирмы пока к столу никто не приглашал. Однако пока что инициаторы подчеркивают, что они не готовы быстро расширять список участников, чтобы "укрепить базу".

Тем самым дается понять, что Париж и Берлин не готовы допускать существенного влияния третьих сторон на идеологию проекта и технический облик машины, однако впоследствии намерены озаботиться созданием стартовых рынков в ВВС "приоритетных партнеров программы".

Отключение от Европы

Интереснее всего то, что это уже не первая попытка создать перспективный общеевропейский самолет шестого поколения, причем с тем же самым названием. То, что сейчас именуют французским словосочетанием Systme de Combat Arien du Futur ранее обозначалось Future Combat Air System.

Это была идея создать перспективный авиационный боевой комплекс на замену тех же самых Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon. Объем затрат на первом этапе проектирования должен был составить 2 млрд долл. Партнерами по проекту выступали Великобритания и Франция.

Самое интересное, что Париж формально от проекта с Лондоном не отказался, а заявил о его продолжении "в параллель", отметив, что такая работа тоже может быть полезна. Франция с рубежа 2000-х и 2010-х годов повела активную работу в военно-политической области, оформив отдельный двусторонний военный союз с Великобританией (к вящему неудовольствию Германии, привыкшей видеть в роли главного механизма Евросоюза политическую ось Берлин-Париж).

Бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на церемонии подписания договора по системе FCAS Фото: Global Look Press/Guido Bergmann

Однако на фоне Брекзита перспектива франко-британского проекта несколько потускнела, хотя списывать ее со счетом пока рано: Париж раскладывает риски по разным направлениям, а у Германии не столь велик выбор. На данный момент там, например, решают вопрос о том, чем заменять уходящие из состава Люфтваффе в начале 2020-х годов истребители-бомбардировщики Tornado: новой партией "еврофайтеров" 4-го поколения (что лоббируется промышленностью и политическими кругами) или прямой закупкой американских F-35 5-го поколения (на что давят военные, и что уже вызвало в Берлине нешуточный скандал с угрозами отставок).

Забавно выглядит попытка еще раз сыграть в "Еврофайтер", но уже с другим составом участников. Напомним, что в прошлый раз идея единого европейского истребителя с треском погибла после того, как Франция переругалась с участниками концерна из-за приоритетов проектирования (в частности, из-за требования срочно создать палубную версию). Результатом стал британо-германо-испано-итальянский Eurofighter Typhoon и французский Dassault Rafale, принявшиеся наступать друг другу на пятки на рынке, сокращая друг другу доли и удорожая стоимость единицы в серийном производстве (с учетом разработки).

ЕврофайтерТайфун Фото: Global Look Press/Guido Bergmann

Теперь, похоже, в состав консорциума рискует не попасть Великобритания. Но у нее есть военно-технический выбор. Во-первых, она так и так закупает F-35, а во-вторых Лондон, как ближайший военный союзник Вашингтона, куда в большей степени может рассчитывать на определенные преференции и по американской программе 6-го поколения, в отличие от нынешних политических лидеров Евросоюза.

Шестое поколение на старте

Не успели толком освоить небеса самолеты 5-го поколения с их крейсерским сверхзвуком, продвинутыми информационными системами, интегрированными радиотехническими комплексами и радиолокационной малозаметностью, как уже пора проектировать самолеты 6-го поколения.

Каков их технический облик и тактические возможности? Точной характеристики нет до сих пор (она, к слову, и для 5-го поколения выглядит скорее консенсусом оценок, чем правилом), но отдельные направления мысли в проектировании летательных аппаратов к середине века отметить можно.

Французский истребитель Дассо "Рафаль" Фото: Global Look Press/Panoramic

Во-первых, это изначально двойное исполнение: машина может делаться как в пилотируемом, так и в беспилотном варианте. Во-вторых, и это прямое продолжение, машина включается в боевую сеть: аппараты объединяются в стаи, оперирующие в едином информационном пространстве. Сначала предполагается, что пилотируемые самолеты будут "водить" роботов.

Самолеты обретут гиперзвуковую скорость и, возможно, станут двухсредными (действующими как в атмосфере, так и в ближнем космосе). Существенно изменится набор конструкционных материалов и покрытий. Одно из предположений придание самолету возможности изменять форму в полете. Дополнительно повышаются требования к малозаметности во всех диапазонах (радиолокационном, тепловом).

Бортовое вооружение претерпит изменения: появятся комплексы оружия направленной энергии. Как минимум, предполагаются бортовые лазеры и мощные генераторы электромагнитного излучения, поражающие аппаратуру летательных аппаратов.

Константин Богданов