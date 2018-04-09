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Украинские танки получат новую динамическую защиту

09.04.2018 Warspot 382 1
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Танк Т-64БМ "Булат"
Танк Т-64БМ "Булат".
Источник: rg.ru

Вместо "Ножа" украинские танки получат "Щит". Вчера, 6 апреля, портал opk.com.ua сообщил о том, что госпредприятие "Базовый центр критических технологий "Микротек" совместно с Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. Морозова разработали новую динамическую защиту.

"Наши специалисты работали в зоне боевых действий на востоке страны — изучали реальное боевое применение динамической защиты. На основе этих исследований появились совершенно новые концепции защиты бронетехники, а именно — опытно-конструкторская работа "Щит". Она предполагает оснащение танков Т-80, Т-72 и Т-64 нашей новой динамической защитой — соответственно, "Щит-80", "Щит-72" и "Щит-64". Это разработки на основе комплекса "Нож", но с рядом изменённых характеристик", рассказал директор "Микротека" Сергей Швыдкой.


Слайд из презентации динамической защиты "Нож".
Источник: opk.com.ua

По словам Швыдкого, один слой комплекса динамической защиты "Нож" отклоняет бронебойно-подкалиберные снаряды производства стран НАТО (при критических углах встречи). При этом возможности "Щита" по сравнению с "Ножом" улучшены, вес — втрое ниже динамической защиты "Дуплет", при этом их возможности практически идентичны.

"Щит" планируется устанавливать на все типы танков, состоящие на вооружении украинской армии. Кроме того, эта динамическая защита уже устанавливается на модернизированный танк Т-72АМТ, демонстрационный образец которого в прошлом году был представлен Киевским бронетанковым заводом.


Слайд из презентации динамической защиты "Нож".
Источник: opk.com.ua

Динамическая защита — одна из разновидностей защиты боевых бронированных машин. В общем виде она состоит из металлических контейнеров, содержащих слои взрывчатого вещества. Принцип действия динамической защиты состоит в том, что при взаимодействии боеприпаса с контейнером происходит его подрыв, что увеличивает вероятность рикошета снаряда или нейтрализации реактивной струи.
07.04.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-72
Т-80
Компании
КБМ
ХКБМ Морозова
Проекты
NATO

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
aleks55
661
№1
09.04.2018 20:19
а что тут нового. Из сообщения видно, что в основе советский Дождь.
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