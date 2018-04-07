Истребители для Индии: "наша песня хороша…"
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Истребители МиГ-21 ВВС Индии.
Источник: indiatimes.com
Минобороны Индии в очередной раз пытается закупить новые истребители. Вчера, 6 апреля, портал indiatimes.com сообщил о том, что индийское военное ведомство объявило тендер на поставку 110 новых боевых самолётов.
В опубликованном запросе на предоставление информации (Request for information, RFI) указывается, что иностранные подрядчики, желающие выиграть контракт, должны представить предложения по совместному производству истребителей, а также передать Индии технологии производства. На вооружении индийских ВВС новые истребители должны заменить морально устаревшие МиГ-21.
Основными конкурентами в рамках тендера могут стать Boeing F/A-18 Super Hornet, Lockheed Martin F-16, Dassault Rafale, Saab Gripen, МиГ-35 и Eurofighter Typhoon. По неофициальной информации, объём контракта может составить $15–20 млрд.
Согласно RFI, из 110 истребителей 85% должны быть собраны в Индии. Кроме того, 75% самолётов планируется закупить в одноместном варианте, остальные — в двухместном. При этом первые истребители должны быть доставлены в Индию уже через три года после подписания контракта.
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07.04.2018
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