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Истребители для Индии: "наша песня хороша…"

09.04.2018 Warspot 763 0
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Истребители МиГ-21 ВВС Индии.
Истребители МиГ-21 ВВС Индии.
Источник: indiatimes.com

Минобороны Индии в очередной раз пытается закупить новые истребители. Вчера, 6 апреля, портал indiatimes.com сообщил о том, что индийское военное ведомство объявило тендер на поставку 110 новых боевых самолётов.

В опубликованном запросе на предоставление информации (Request for information, RFI) указывается, что иностранные подрядчики, желающие выиграть контракт, должны представить предложения по совместному производству истребителей, а также передать Индии технологии производства. На вооружении индийских ВВС новые истребители должны заменить морально устаревшие МиГ-21.

Основными конкурентами в рамках тендера могут стать Boeing F/A-18 Super Hornet, Lockheed Martin F-16, Dassault Rafale, Saab Gripen, МиГ-35 и Eurofighter Typhoon. По неофициальной информации, объём контракта может составить $15–20 млрд.

Согласно RFI, из 110 истребителей 85% должны быть собраны в Индии. Кроме того, 75% самолётов планируется закупить в одноместном варианте, остальные — в двухместном. При этом первые истребители должны быть доставлены в Индию уже через три года после подписания контракта.
07.04.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
EF-2000
F-16
F-18
Gripen NG
Rafale
Super Hornet
МиГ-21
МиГ-35
Компании
Boeing
Dassault
Lockheed-Martin
SAAB

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