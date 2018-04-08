Япония возродила морскую пехоту



Показательные выступления ARDB.

Источник: unian.net Показательные выступления ARDB.Источник: unian.net

Силы самообороны Японии пополнились новым видом войск. В минувшую субботу в городе Сасебо (префектура Нагасаки) прошла торжественная церемония, во время которой в состав японских вооружённых сил официально вошла новая структурная единица — бригада морской пехоты быстрого реагирования (Amphibious Rapid Deployment Brigade, ARDB).

"Учитывая всё более сложную ситуацию в области обороны и безопасности вокруг Японии, защита наших островов стала критической обязанностью", — заявил вице-министр обороны Японии Томохиро Ямамото.

Планируется, что морпехов разместят на острове Кюсю, а в дальнейшем передислоцируют на Окинаву. Изначально ARDB не будет иметь на вооружении кораблей, позже планируется заказать небольшие десантные суда длиной до 100 м для транспортировки войск и оборудования между островами, а также от кораблей к берегу.

Информационное агентство Reuters сообщает, что "решение о создании бригады быстрого реагирования было принято на фоне опасений Токио по поводу угроз со стороны Китая". В дальнейшем полуторатысячная бригада будет расширена до 2100 человек. Японские силы быстрого реагирования формируются по образцу экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты США. Ранее японская морская пехота существовала в период с 1928 по 1945 год и называлась береговыми войсками особого назначения ВМС.