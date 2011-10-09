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На восстановленном Россией сирийском заводе заметили сотни бронемашин

09.04.2018 Российская газета 654 0
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Танкоремонтный завод в сирийском Хомсе
Танкоремонтный завод в сирийском Хомсе.
Источник: rg.ru

На танкоремонтный завод в сирийском Хомсе свезено более 900 танков различных моделей, БМП и других бронемашин. Спутниковые фотографии площадок хранения размещены в Сети. Отмечается, что вся эта бронетехника не имеет значительных внешних повреждений.



Продолжающаяся с 2011 года война "перемолола" значительное количество разнообразного вооружения. Счет потерянных боевых машин идет на тысячи, и это вполне объяснимо: отличительной особенностью военного конфликта в САР является массовое применение современных ПТУР и РПГ различных модификаций, что приводит к значительным потерям.

Однако не вся бронетехника потеряна безвозвратно - как видим, большая часть машин пострадала не слишком сильно и вполне ремонтопригодна. Как ожидается, эта техника постепенно будет возвращена в строй и снова примет участие в отражении агрессии сил международного терроризма.

Предприятие в Хомсе, на котором идет процесс восстановления, было построено при содействии Советского Союза, и до начала войны занимало лидирующие позиции в Сирии. Российская помощь позволила вновь запустить производство в конце 2015 года. С этого момента здесь снова начались активные работы по укреплению обороноспособности государства, и как видим, работы довольно масштабные.


Алексей Моисеев
06.04.2018
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Россия
Сирия

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