На восстановленном Россией сирийском заводе заметили сотни бронемашин



Танкоремонтный завод в сирийском Хомсе.

Источник: rg.ru Танкоремонтный завод в сирийском Хомсе.Источник: rg.ru

На танкоремонтный завод в сирийском Хомсе свезено более 900 танков различных моделей, БМП и других бронемашин. Спутниковые фотографии площадок хранения размещены в Сети. Отмечается, что вся эта бронетехника не имеет значительных внешних повреждений.

A small snapshot of satellite images of Assad's regime Homs tank repair/overhaul facility over the past 7 years

Images taken in: 2011/10 2012/06 2015/08 2018/03 pic.twitter.com/066pMDWluU — Jakub Janovsky (@Rebel44CZ) 5 апреля 2018 г.

Продолжающаяся с 2011 года война "перемолола" значительное количество разнообразного вооружения. Счет потерянных боевых машин идет на тысячи, и это вполне объяснимо: отличительной особенностью военного конфликта в САР является массовое применение современных ПТУР и РПГ различных модификаций, что приводит к значительным потерям.

Однако не вся бронетехника потеряна безвозвратно - как видим, большая часть машин пострадала не слишком сильно и вполне ремонтопригодна. Как ожидается, эта техника постепенно будет возвращена в строй и снова примет участие в отражении агрессии сил международного терроризма.

Предприятие в Хомсе, на котором идет процесс восстановления, было построено при содействии Советского Союза, и до начала войны занимало лидирующие позиции в Сирии. Российская помощь позволила вновь запустить производство в конце 2015 года. С этого момента здесь снова начались активные работы по укреплению обороноспособности государства, и как видим, работы довольно масштабные.

Алексей Моисеев