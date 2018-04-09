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Озвучены характеристики системы ПВО С-500 "Прометей"

09.04.2018 Российская газета 1326 1
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Военнослужащие войск ПВО РФ
Военнослужащие войск ПВО РФ.
Источник: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Перспективный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны С-500 "Прометей" станет основой национальной системы защиты от воздушно-космического нападения. В отличие от многих других военных новинок, работы над ним не афишируются - известно лишь, что разработка С-500 включена в госпрограмму вооружений РФ до 2027 года. Засекречены и характеристики системы. Но в День войск ПВО можно приоткрыть некоторые из них.

С-500 станет во всех смыслах вершиной системы ПВО-ПРО - он предназначен для работы на высотах, недоступных другим комплексам, 100 километров и выше, то есть в ближнем космосе. Там действует большинство военных спутников разных стран, отвечающих за разведку, связь, навигацию и целеуказание. Там же находятся вершины траекторий баллистических ракет - на высоте сотни километров от ракет отделяются боевые блоки и, окруженные роем ложных целей, на запредельных скоростях устремляются обратно к земле. До сих пор ближний космос оставался тихим уголком, недоступным для средств поражения. Первым охотником в этом "заповеднике" станет "Прометей".

По данным из открытых источников, комплекс получит сверхдальнюю управляемую ракету 40Н6 с высотой поражения 200-250 километров. Наземные радары в космосе помочь ракете не могут, поэтому 40Н6 имеет иную, чем у других ЗУР, систему управления. Ее принципиально новая головка самонаведения может работать как полуактивном, так и в полностью активном режиме - по команде с земли ракета переключается на самостоятельный поиск цели и, обнаружив ее, наводится автономно.

Двухступенчатая твердотопливная ракета длиной около девяти метров развивает скорость до 9 Махов и может перехватывать цели, летящие со скоростью 15,6 М. Для этого ракета маневрирует с перегрузками 25 единиц. Это далеко не предел для систем ПРО - стоящие на вооружении российские противоракеты 53Т6 выдерживают перегрузки в 200 единиц.

Боевая часть 40Н6 осколочно-фугасная, радиус действия 500 километров, вероятность поражения цели 95 процентов. В 2017 году на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу упомянул о государственных испытаниях зенитной управляемой ракеты большой дальности". С большой долей вероятности можно предположить, что речь идет о 40Н6.

Другой особенностью "Прометея" станет архитектура системы. Если в комплексах предыдущих поколений за обнаружение, захват и сопровождение всех типов целей отвечал один универсальный радар, то в С-500 применены несколько специализированных РЛС, чьи характеристики адаптированы под конкретный вид летательных аппаратов.

Условно говоря, один радар занимается самолетами и вертолетами, другой - крылатыми ракетами, третий - ракетами баллистическими, четвертый - спутниками. Аналогично радарам, каждый комплекс будет вооружен специализированными ракетами для каждого типа целей - подобный арсенал, хотя и не такой широкий, уже имеется у комплекса С-400 "Триумф".

Недавно в выпуске новостей "засветился" один из компонентов С-500 - РЛС "Енисей" помогала отслеживать цели во время показательных учений ВКС на астраханском полигоне Ашулук.

По данным Минобороны, поставки С-500 в войска начнутся в 2020 году. Академия ВКС имени Жукова уже готовит для него специалистов. В феврале 2018-го ТАСС сообщил о старте производства компонентов системы. Два завода концерна "Алмаз-Антей": в Кирове и Нижнем Новгороде, - начали выпуск, соответственно, ракет и автомобильных пусковых установок с полуприцепами.


Антон Валагин
08.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
40Н6
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Военные учения

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
VK
901
№1
09.04.2018 13:57
прочитал: "тоящие на вооружении российские противоракеты 53Т6 выдерживают перегрузки в 200 единиц."
Слегка в шоке, погуглил:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/53t6/53t6.shtml

Всё-таки поперечная перегрузка до 90ж, а не 200. Продольная 210ж.
+1
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