Илон Маск испугался "бессмертного Гитлера"
|
|
Глава SpaceX Илон Маск.
Источник: © AP Photo/John Raoux
Искусственный интеллект (ИИ) может стать "бессмертным диктатором", от которого никто не сможет убежать. Об этом заявил директор компаний SpaceX и Tesla миллиардер Илон Маск в документальном фильме Криса Пейна "Доверяешь ли ты этому компьютеру".
По словам Маска, история уже знала диктаторов, к примеру, Муссолини и Гитлера, но, в отличие от искусственного интеллекта, они были смертными.
В 2017 году бизнесмен заявлял, что ИИ может начать третью мировую войну. Позже он назвал эту технологию самой страшной опасностью для человечества. Маск отмечает, что искусственный интеллект переживет отдельных лидеров и создаст постоянную структуру угнетения, пишет Mashable.
В марте 2018 года Илон Маск отмечал, что земляне переживут третью мировую войну в случае наличия у человечества обитаемых лунных и марсианских станций.
|
07.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.01.2018 Чужие победы
07.09.2017 Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
15.09.2016 Гонка миллиардеров за космическими туристами (La Stampa, Италия)
06.03.2018 "Теперь мы летаем, чтобы осваивать"
27.02.2018 Названы сроки освоения Марса и влияние на это Илона Маска
19.02.2018 Ученые: отправленный в космос спорткар Илона Маска может вернуться на Землю
16.02.2018 Глава SpaceX назвал причину неудачи при попытке спуска ступени ракеты Falcon Heavy
12.02.2018 ВВС США и НАСА отказались от Falcon Heavy