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Илон Маск испугался "бессмертного Гитлера"

09.04.2018 Lenta.ru 340 0
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Глава SpaceX Илон Маск
Глава SpaceX Илон Маск.
Источник: © AP Photo/John Raoux

Искусственный интеллект (ИИ) может стать "бессмертным диктатором", от которого никто не сможет убежать. Об этом заявил директор компаний SpaceX и Tesla миллиардер Илон Маск в документальном фильме Криса Пейна "Доверяешь ли ты этому компьютеру".

По словам Маска, история уже знала диктаторов, к примеру, Муссолини и Гитлера, но, в отличие от искусственного интеллекта, они были смертными.

В 2017 году бизнесмен заявлял, что ИИ может начать третью мировую войну. Позже он назвал эту технологию самой страшной опасностью для человечества. Маск отмечает, что искусственный интеллект переживет отдельных лидеров и создаст постоянную структуру угнетения, пишет Mashable.

В марте 2018 года Илон Маск отмечал, что земляне переживут третью мировую войну в случае наличия у человечества обитаемых лунных и марсианских станций.
07.04.2018
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