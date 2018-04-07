Российские ученые придумали грузовой лифт для Марса



Марс.

Источник: © NASA/JPL/University of Arizona Марс.Источник: © NASA/JPL/University of Arizona

Российские ученые считают, что в будущем можно будет отказаться от использования дорогостоящих ракет с химическим топливом и запускать грузы с Марса с помощью тросов, протянутых со спутников. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению ученых, для запуска грузов в космос с поверхности Марса есть два способа. В первом случае космический аппарат будет самостоятельно подниматься с поверхности планеты и стыковаться с концом троса, который движется со скоростью около двух километров в секунду. В этом случае отказаться от ракетных двигателей нельзя, но такой способ более экономичен, чем прямой вывод аппарата на орбиту.

Во втором случае трос будет автоматически захватываться с поверхности Марса за счет точного расчета координат места стыковки и запуска. Ученые предполагают, что груз будет находиться на подвешенной на мачтах тросовой петле, которую необходимо подхватить с помощью специального устройства, находящегося на одном из спутников Марса — Фобосе или Деймосе. Там же будет располагаться энергетическая установка, а трос будет служить и для передачи электроэнергии к грузу.

Ученые считают, что уже к середине XXI века появятся технологии, которые позволят построить космический лифт Земля-Луна. Таким же образом можно будет связать тросами Марс и его спутники.

В 2004 году самарские ученые заявляли о планах построить спускаемый аппарат, который будет прикреплен к орбитальному модулю при помощи специального троса длиной в 30 километров. Проект разрабатывался по заданию Европейского космического агентства.