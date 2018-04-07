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Российские ученые придумали грузовой лифт для Марса

09.04.2018 Lenta.ru 349 0
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Марс
Марс.
Источник: © NASA/JPL/University of Arizona

Российские ученые считают, что в будущем можно будет отказаться от использования дорогостоящих ракет с химическим топливом и запускать грузы с Марса с помощью тросов, протянутых со спутников. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению ученых, для запуска грузов в космос с поверхности Марса есть два способа. В первом случае космический аппарат будет самостоятельно подниматься с поверхности планеты и стыковаться с концом троса, который движется со скоростью около двух километров в секунду. В этом случае отказаться от ракетных двигателей нельзя, но такой способ более экономичен, чем прямой вывод аппарата на орбиту.

Во втором случае трос будет автоматически захватываться с поверхности Марса за счет точного расчета координат места стыковки и запуска. Ученые предполагают, что груз будет находиться на подвешенной на мачтах тросовой петле, которую необходимо подхватить с помощью специального устройства, находящегося на одном из спутников Марса — Фобосе или Деймосе. Там же будет располагаться энергетическая установка, а трос будет служить и для передачи электроэнергии к грузу.

Ученые считают, что уже к середине XXI века появятся технологии, которые позволят построить космический лифт Земля-Луна. Таким же образом можно будет связать тросами Марс и его спутники.

В 2004 году самарские ученые заявляли о планах построить спускаемый аппарат, который будет прикреплен к орбитальному модулю при помощи специального троса длиной в 30 километров. Проект разрабатывался по заданию Европейского космического агентства.
07.04.2018
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Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Марс

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