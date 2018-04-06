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В 2018 году на параде Победы будут представлены несколько новинок

09.04.2018 ЦАМТО 686 0
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Тор-М2ДТ
Арктический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ".
Источник: РИА Новости/Александр Вильф

ЦАМТО, 6 апреля. В этом году на параде Победы будут представлены несколько новинок. В первую очередь, это боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", ЗРК "Тор-М2", защищенные автомобили "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, который возглавит командование парадом на Красной площади.

Кроме того, по его словам, в состав механизированного расчета Росгвардии, который участвует в военном параде впервые, включены специальная бронированная машина ВПК-233136 "Тигр", бронированный автомобиль "Урал-432009" и бронированный корпусный автомобиль "Патруль".

Всего на параде на Красной площади будет представлено более 120 ед. современного вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", ракетные комплексы "Ярс". Наибольший интерес ожидается к перспективным образцам новой техники: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", арктический вариант зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ".

Говоря о парадном строе авиации, О.Салюков сообщил газете "Красная звезда", что то он будет включать 73 летательных аппарата. Над главной площадью страны пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24П.

Для выполнения полетов авиации ВКС на параде будет задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.
06.04.2018
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  • В новости упоминаются
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Ан-124
Армата
БМП-3
БМПТ Рамка-99
БТР-МДМ Ракушка-М
Бук-М2
Бумеранг
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
Искандер
Ка-52
Ми-24
Ми-26
Ми-28Н
Ми-8
МиГ-29
МиГ-31
Мста-С
РС-24 Ярс
Су-24
Су-24М
Су-25
Су-30
Су-34
Су-35С
Тайфун-К
Тигр
Тигр БА
Тигр-М
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Росгвардия
Проекты
Арктика
Бук ЗРК
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Тор ЗРК

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