В 2018 году на параде Победы будут представлены несколько новинок
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Арктический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ".
Источник: РИА Новости/Александр Вильф
ЦАМТО, 6 апреля. В этом году на параде Победы будут представлены несколько новинок. В первую очередь, это боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", ЗРК "Тор-М2", защищенные автомобили "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4.
Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, который возглавит командование парадом на Красной площади.
Кроме того, по его словам, в состав механизированного расчета Росгвардии, который участвует в военном параде впервые, включены специальная бронированная машина ВПК-233136 "Тигр", бронированный автомобиль "Урал-432009" и бронированный корпусный автомобиль "Патруль".
Всего на параде на Красной площади будет представлено более 120 ед. современного вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", ракетные комплексы "Ярс". Наибольший интерес ожидается к перспективным образцам новой техники: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", арктический вариант зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ".
Говоря о парадном строе авиации, О.Салюков сообщил газете "Красная звезда", что то он будет включать 73 летательных аппарата. Над главной площадью страны пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24П.
Для выполнения полетов авиации ВКС на параде будет задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.
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06.04.2018
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