Пакистан ведет переговоры с Россией о закупке систем ПВО, интерес проявлен к ОБТ Т-90 и истребителям Су-35



Самолет Су-35С.

Источник: МО РФ Самолет Су-35С.Источник: МО РФ

ЦАМТО, 6 апреля. Исламабад ведет переговоры с Москвой по вопросу приобретения систем противовоздушной обороны. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан.

"Мы ведем переговоры (по системам ПВО), и когда мы их завершим, мы сможем объявить об этом", – заявил Дастгир Хан.

Кроме того, власти Пакистана заинтересованы в заключении долгосрочного соглашения на приобретение российских танков Т-90, заявил Дастгир Хан.

"Мы заинтересованы в танках T-90 и это не будет одноразовой покупкой, а будет долгосрочным обязательством", – сказал он.

Дастгир Хан также заявил, что Пакистан и Россия "в ближайшие несколько лет" могут достичь соглашения о приобретении Исламабадом истребителей Су-35.

"Что касается истребителей Су-35: может быть, в ближайшие несколько лет мы сможем достичь этого (соглашения – ред.), мы сейчас находимся на начальной стадии переговоров", – заявил Дастгир Хан.

Ранее ведущий специалист холдинга Pakistan Aeronautical Complex (PAC) полковник авиации Джавед Хайдер Хан подтвердил интерес Исламабада в приобретении российских истребителей Су-35, а также вертолетов различных моделей, отмечает агентство.

Как напоминает "РИА Новости", соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Пакистаном и РФ было подписано в Исламабаде в ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в ноябре 2014 года. На текущий момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35.