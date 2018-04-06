Экспозицию «ВИЛС» на III Международном форуме двигателестроения посетили более 2000 человек



Экспозиционный стенд «Всероссийского института легких сплавов» на III Международном форуме двигателестроения.

Источник: http://www.oaovils.ru/ Экспозиционный стенд «Всероссийского института легких сплавов» на III Международном форуме двигателестроения.Источник: http://www.oaovils.ru/

В ходе работы III Международного форума двигателестроения, который проходил в Москве с 4 по 6 апреля, экспозиционный стенд «Всероссийского института легких сплавов» (входит в Ростех, является стратегическим предприятием в области металлургии) посетили более 2000 специалистов и руководителей авиастроительных, машиностроительных, металлургических и других предприятий.

Участники ознакомились с продукцией «ВИЛС» и получили информацию о возможностях партнерства в области производства биметаллов, различных изделий из сплавов, проведения совместных исследований и внедрения новых технологических решений. Наибольший интерес посетителей вызвали темы, связанные с развитием гранульной металлургии и аддитивных технологий в двигателестроении.

На стенде «ВИЛС» состоялись переговоры о перспективах совместной работы в 2019-2020 годах с предприятиями-партнерами, среди которых «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК-Климов», «Муромский завод радиоизмерительных приборов» (входит в состав «Концерна ПВО «Алмаз-Антей»), ЦИАМ, «АктивТестГруп», ММП им. В. В. Чернышёва, «ВСМПО-Ависма» и многие другие.

Экспозицию «ВИЛС» посетили студенты профильных факультетов Московского авиационного института (МАИ) и МГТУ им. Н. Э. Баумана. Достигнута договоренность об организации стажировок и проведении экскурсий на производство.

На научно-практической конференции форума ведущие специалисты «ВИЛС» представили доклады по разным направлениям, связанным с внедрением инновационных разработок в двигателестроении. В пленарном заседании принял участие заместитель генерального директора ОАО «ВИЛС», д.т.н., профессор Генрих Гарибов.

«Хотел бы сказать большое спасибо организаторам и участникам форума. Площадка собрала всех основных представителей отрасли, открыв широкие возможности для обсуждения актуальных тенденций отрасли, проведения переговоров с партнерами, подведения итогов совместной деятельности. Именно кооперация и открытый партнерский диалог на всех этапах сотрудничества позволяют достигать наилучшего результата и повышать конкурентоспособность России на мировом рынке двигателестроения», – прокомментировал генеральный директор ОАО «ВИЛС» Александр Опарин.