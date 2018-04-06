В кооперации с Арменией



Генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Олег Лавричев с докладом на Международной выставке вооружений и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване.

Источник: http://www.oaoapz.com/ Генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Олег Лавричев с докладом на Международной выставке вооружений и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване.Источник: http://www.oaoapz.com/

Делегация АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» в составе генерального директора Олега Лавричева, технического директора Виктора Сивова и коммерческого директора Анатолия Блинова приняла участие в Международной выставке вооружений и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване.

Церемонию открытия выставки посетили президент Армении Серж Саргсян и министр обороны Виген Саргсян.

В составе официальной российской делегации: заместитель председателя коллегии ВПК РФ Олег Бочкарев, замминистра промышленности и торговли России Олег Рязанцев, замгенерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, заместитель начальника департамента маркетинговой деятельности «Рособоронэкспорта» Владимир Гончаров, во главе с заместителем директора Федеральной службы по ВТС России Владимиром Дрожжовым.

На одной из экспозиций Международной выставки вооружений и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване. Источник: http://www.oaoapz.com/

На территории в 1500 кв.м свою продукцию представили более 90 компаний из 11 государств. Единую экспозицию российских предприятий организовал «Рособоронэкспорт». Эта выставка проходила в рамках мероприятий Совета коллективной безопасности ОДКБ.

– В условиях современных вызовов и угроз, связанных с проявлением международного терроризма и экстремизма, с необходимостью обеспечения военной безопасности, защиты суверенитета и территориальной целостности, Совет коллективной безопасности в лице глав наших государств, Совет министров обороны уделяют большое внимание вопросам оснащения национальных вооруженных сил и коллективных сил ОДКБ современными образцами вооружения и военной техники как одной из основных составляющих системы безопасности государственных организаций, – обратился к участникам и гостям выставки заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Основные направления развития производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности России и Республики Армения обсудили в ходе круглого стола совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и представителей заинтересованных министерств, ведомств и предприятий военно-промышленного комплекса Армении.

– В 2017 году показатель товарооборота между Россией и Арменией достиг 1,5 млрд долларов, рост составил почти 30%. Российский экспорт в республику увеличился на 28% и достиг 1 млрд долларов, российский импорт из Армении увеличился на 26% и достиг полумиллиарда долларов. Может быть, цифры недостаточны. Но главное, что мы имеем положительную динамику наращивания сотрудничества, – отметил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев.

Арзамасский приборостроительный завод одним из первых начал налаживать кооперационные связи с армянскими коллегами.

– С Эчмиадзинским приборостроительным заводом (ЭПрЗ) наше предприятие имело кооперационные связи с 1983 года по инициативе Министерства авиационной промышленности в целях унификации и централизации поставок некоторых деталей радиоэлектронной аппаратуры, – рассказал генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев. – Новая история наших отношений началась в 2016 году по инициативе Военно-промышленной комиссии РФ. Мы провели ряд встреч и совещаний, оценили производственные возможности, в результате чего на армянском предприятии была изготовлена пробная партия продукции. И сегодня мы можем сказать, что ЭПрЗ готов осуществлять поставки изделий по нашим заказам. Кроме того, мы проговорили возможности кооперации в сфере гражданского производства. В этом направлении рынок Армении нас также интересует.

В ходе круглого стола с армянским предприятием был подписан договор на 23 млн рублей.

Генеральный директор ОАО «Эчмиадзинский приборостроительный завод» Микаел Казарян и генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» Олег Лавричев: договор подписан. (Фото Александра Барыкина). Источник: http://www.oaoapz.com/

Делегация АО «АПЗ» посетила Эчмиадзинский приборостроительный завод, где оценила созданные производственные площади для выполнения этого контракта – это цех площадью 840 кв.м на 50 рабочих мест: сборочные и монтажные столы со статическим заземлением, современное оборудование, измерительные приборы, склад ПРБ и бытовые помещения. Все соответствует требованиям ГОСТ. Ранее специалисты этого предприятия прошли обучение на АПЗ в цехе №41. После поставки комплектующих на Эчмиадзинском приборостроительном заводе начнется изготовление элементов для изделий «Квант» и сигнализаторов обледенения по заказам АПЗ. И, как отметил генеральный директор АПЗ Олег Лавричев, это старт совместной работы с коллегами из Армении, которую в дальнейшем планируется развивать.

Екатерина Мулюн, Людмила Фокеева.