В Рособоронэкспорте отреагировали на расширение санкций США



Логотип ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия. архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов Логотип ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия. архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" уже давно работает в условиях американских ограничений, заявили в пресс-службе российского спецэкспортера в связи с включением компании в новый санкционный список США.

"Данную информацию не комментируем. Напомним, что компания уже давно работает под американскими санкциями", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

В пятницу минфин США сообщил, что "Рособоронэкспорт" внесен в список санкций по Сирии.