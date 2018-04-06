В Рособоронэкспорте отреагировали на расширение санкций США
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Логотип ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" уже давно работает в условиях американских ограничений, заявили в пресс-службе российского спецэкспортера в связи с включением компании в новый санкционный список США.
"Данную информацию не комментируем. Напомним, что компания уже давно работает под американскими санкциями", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Рособоронэкспорта".
В пятницу минфин США сообщил, что "Рособоронэкспорт" внесен в список санкций по Сирии.
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06.04.2018
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