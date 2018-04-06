Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Саперы Западного военного округа получили нового робота "Кобра-1600"

09.04.2018 ТАСС 242 0
0
Понравилась новость?
 +3
Кобра-1600
Сапёрный робот легкого класса «Кобра-1600».
Источник: sdelanounas.ru

Роботы входят в состав новейшего мобильного комплекса разминирования, созданного на базе микроавтобусов повышенной проходимости

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Робототехнический комплекс "Кобра-1600" в составе новейшего мобильного комплекса разминирования получили саперы Западного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"В комплекте машины четыре типа миноискателей, шесть типов поисково-досмотровых комплексов, блокираторы радиоуправляемых взрывчатых устройств, робототехнический комплекс "Кобра-1600", комплект средств разрушения ВОП "2Р4", а также комплект фото и видео-оборудования", - перечислили в пресс-службе.

Всего в округ поступили три мобильных инженерных комплекса разминирования на базе микроавтобусов повышенной проходимости.

Перспективный комплекс предназначен для разминирования местности и объектов в городских условиях, выполнения охранных мер на объектах государственной важности при проведении особо важных мероприятий.

"Основные задачи комплекса - разведка местности, промышленных и жилых помещений, объектов и транспорта, обнаружение и определение места расположения взрывоопасных предметов, а также проведение работ по обезвреживанию и ликвидации обнаруженных предметов, выполнение технологических операций", - отметили в округе.

Всего оснащение машины насчитывает более 20 видов различных технических устройств, предназначенных для поиска и обезвреживания взрывных устройств.
06.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МИКР
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
РТК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.04 20:19
  • 1
Украинские танки получат новую динамическую защиту
  • 09.04 20:17
  • 7
На Азовском море создана опергруппа для борьбы с украинским пиратством
  • 09.04 20:15
  • 1
Новые винтовки американских морпехов признали клонами советских РПК
  • 09.04 19:56
  • 6583
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.04 19:33
  • 4
России "солдаты удачи" не нужны
  • 09.04 19:22
  • 1
Украина через Европу колонизирует Луну
  • 09.04 19:14
  • 82
Сотни погибших в сетях
  • 09.04 18:42
  • 1
Япония вступает в новую битву за океан
  • 09.04 16:43
  • 1
Украинская армия получает приобретенные через Польшу боевые машины пехоты БМП-1АК
  • 09.04 16:13
  • 28
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 09.04 14:44
  • 2
США предлагают Словакии истребители F-16V – DSCA
  • 09.04 13:57
  • 1
Озвучены характеристики системы ПВО С-500 "Прометей"
  • 09.04 13:00
  • 12
Т-95 "Абрамскапут" может поделиться с "Арматой" 152-мм пушкой
  • 09.04 12:27
  • 3
Боевые машины поддержки танков БМПТ на репетиции Парада Победы в Алабино
  • 09.04 11:15
  • 1
Систему обнаружения субмарин спрятали в обычный контейнер
другие обсуждаемые темы