Саперы Западного военного округа получили нового робота "Кобра-1600"
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Сапёрный робот легкого класса «Кобра-1600».
Источник: sdelanounas.ru
Роботы входят в состав новейшего мобильного комплекса разминирования, созданного на базе микроавтобусов повышенной проходимости
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Робототехнический комплекс "Кобра-1600" в составе новейшего мобильного комплекса разминирования получили саперы Западного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
"В комплекте машины четыре типа миноискателей, шесть типов поисково-досмотровых комплексов, блокираторы радиоуправляемых взрывчатых устройств, робототехнический комплекс "Кобра-1600", комплект средств разрушения ВОП "2Р4", а также комплект фото и видео-оборудования", - перечислили в пресс-службе.
Всего в округ поступили три мобильных инженерных комплекса разминирования на базе микроавтобусов повышенной проходимости.
Перспективный комплекс предназначен для разминирования местности и объектов в городских условиях, выполнения охранных мер на объектах государственной важности при проведении особо важных мероприятий.
"Основные задачи комплекса - разведка местности, промышленных и жилых помещений, объектов и транспорта, обнаружение и определение места расположения взрывоопасных предметов, а также проведение работ по обезвреживанию и ликвидации обнаруженных предметов, выполнение технологических операций", - отметили в округе.
Всего оснащение машины насчитывает более 20 видов различных технических устройств, предназначенных для поиска и обезвреживания взрывных устройств.
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06.04.2018
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