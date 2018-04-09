МО РФ: "Джебхат ан-Нусра" и "Сирийская свободная армия" планируют химатаки в Сирии
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Сирия.
Источник: © EPA-EFE/YOUSSEF BADAWI
Группировки спланировали подрыв кустарных химбоеприпасов, начиненных хлорсодержащим веществом, сказал генерал-майор Юрий Евтушенко
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Сирийская свободная армия" планируют химические атаки с применением хлора в подконтрольных им населенных пунктах, включая район Эль-Баляд города Дераа. Об этом сообщил в пятницу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Главарями группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Сирийская свободная армия", действующих совместно, спланирован подрыв кустарных химбоеприпасов, начиненных хлорсодержащим веществом, в ряде подконтрольных этим бандформированиям населенных пунктах, включая район Эль-Баляд города Дераа", - сказал он.
Генерал уточнил, что сведения о нескольких готовящихся провокациях на юге Сирии, в том числе с применением отравляющих веществ, были получены от боевиков группировки "Джейш Ахрар аль-Ашаир", перешедших на сторону правительства.
Евтушенко сообщил, что "боевики планируют снимать последствия якобы применения химических боеприпасов на видеокамеры для предания широкой огласке и обвинения правительственных войск в уничтожении мирных жителей, а также оправдания собственных действий по срыву режима прекращения огня в провинции Дераа".
Для видеофиксации провокационных химатак уже завезено оборудование и ведется подготовка, сказал он.
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06.04.2018
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принадлежат ТАСС
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Восход
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№1
09.04.2018 02:47
Добро пожаловать в новую реальность. Сирия, это просто полигон для отработки новых способов ведения войны, в обход всех норм международного права.
Химическое и биологическое оружие никуда не исчезло, просто изменились его операторы и методы применения.
Скоро, возможно, оно будет применено в Европе. Очень вероятно. Грузовики въезжающие а толпу, заменят грузовики, начиненные бочками и канистрами с ОВ.
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