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Получит ли милитаризация Европы достойный белорусско-российский ответ?

09.04.2018 Военно-политическое обозрение (Беларусь) 501 0
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Учения НАТО
Учения НАТО, Апрель 2016, Германия.
Источник: Matej Divizna/Getty Images

В последнее время практически все европейские СМИ информируют о дальнейших планах расширения военного присутствия США в Старом свете. В текущем году Пентагон намерен переместить в Европу вооружение и военную технику для «тяжелой» бригады, в том числе несколько сотен танков и других машин.


Белый дом уже реализовал решение о ротационном размещении бронетанкового соединения на территории восточноевропейских союзников по НАТО, в том числе у границ Союзного государства России и Беларуси.


Размещение новых крупных сил Альянса в Польше началось с января 2017 года, когда в рамках операции Atlantic Resolve в страну прибыли около четырех тысяч военнослужащих и тяжелая техника 3-й бронетанковой боевой бригадной группы (ББГр) 4-й пехотной дивизии из Форт Карсон, которые после были распределены по странам Восточной Европы. Осенью прошлого года их сменила 2-я ББГр 1-й пехотной дивизии из Форт Райли. Это развертывание американских сил в Европе стало самым масштабным после окончания Холодной войны.


Кроме того, Североатлантический блок создает на территории Европы запасы ВВСТ, которые могут быть применены американскими военнослужащими, переброшенными на территорию восточноевропейских стран в случае необходимости. Пентагон заранее, еще до ротационного размещения американских войск на восточном фланге НАТО, провел переговоры с Бельгией, Голландией, Германией и Польшей о строительстве новых и использовании имеющихся складов национальных вооруженных сил. В результате американская сторона имеет возможность хранения запасов вооружения, техники и боеприпасов в н.п. Эйгельсховен (Голландия), Зутендаал (Бельгия), Брухмюльбах-Мизау и Дюльмен (ФРГ), а также Повидз (Польша).


После завершения девятимесячного ротационного присутствия 3-й ББГр военнослужащие вернулись в пункт постоянной дислокации, а вот вооружение и техника соединения остались в Европе. Кроме этого, в текущем году Пентагон планирует переместить ВВСТ уже для вооружения и оснащения второй бронетанковой ББГр.


Очевидно, что на этом янки не остановятся. В течение пяти лет, по имеющейся информации, на территории Европы будут организованы дополнительные запасы для полноценной бронетанковой дивизии: командования, двух бронетанковых, артиллерийских бригад и подразделений обеспечения. Третью бронетанковую бригаду будут формировать ББГр, силы и средства которой уже находятся на восточном фланге НАТО на ротационной основе.


Каждая такая бронетанковая ББГр включает три маневренных батальона (танковых и механизированных), а также батальон управления, артиллерийский, разведывательный (по традиции именуемый эскадроном) и обеспечения. На вооружении соединения состоят 87 танков, 142 боевые машины пехоты «Брэдли» различных версий, 130 машин на базе бронетранспортера M113. Огневую поддержку обеспечивают 18 единиц 155-мм СГ M109A6/A7.


Складывающаяся ситуация в Европейском регионе, значительное увеличение военной мощи НАТО вокруг границ Союзного государства, вызывает серьезную обеспокоенность и вынуждает военно-политическое руководство Беларуси и России рассматривать угрозы, исходящие от планомерного наращивания военного присутствия и развития военной инфраструктуры и принимать адекватные меры.


Как отметил министр обороны РФ генерал-армии С.Шойгу, в Европе не видят нарастающей опасности и «сами себя запугивают несуществующей российской угрозой», чтобы нарастить свой военный потенциал.


На этом фоне Минск и Москва успешно решают вопросы укрепления оборонного потенциала, демонстрируя «высокий уровень двустороннего взаимодействия» и «согласованность позиций» по основным проблемам региональной и глобальной безопасности. Утверждение в 2018 году актуализированной Военной доктрины Союзного государства будет способствовать укреплению общей обороноспособности двух государств и их дальнейшей интеграции. Демонстрацией решимости по всесторонней защите своего государства и поддержанию боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси является и проводимая комплексная проверка готовности и способности ряда соединений и воинских частей выполнить задачи по предназначению.


Причем все масштабные мероприятия боевой подготовки войск проводятся в соответствии со всеми требованиями «Венского документа», других международных актов и договоров, носят исключительно оборонительный характер в интересах защиты государств и обеспечения мирной жизни граждан. Может по примеру западных «партнеров» пора пересмотреть данные аспекты?!


Николай Астровский
06.04.2018
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принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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