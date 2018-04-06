В Минобороны рассказали о доработке комплекса "Панцирь-С1"
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Зенитный пушечно-ракетный комплекс ближнего действия "Панцирь-С1".
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСC
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" доработали с учетом применения в Сирии, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны Виктор Гуменный.
"Яркий пример успешной работы нашего ОПК по учету опыта боевых действий в Сирии - доработка комплекса "Панцирь". В ее результате комплекс стал способен уничтожать не только самолеты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу Хмеймим", - сказал генерал.
Он отметил, что вооружения и техника ПВО, применявшиеся в Сирии, подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность, а также доказали возможность технического обслуживания в сложных климатических условиях.
"Специалисты ОПК уточнили перечень мероприятий технического обслуживания и доработок существующих образцов оружия и техники. В результате их надежность повысилась как минимум на 15 процентов", - добавил командующий.
"Панцирь-С1" (по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound) - самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования. Его разработало тульское Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова (входит в ОАО "НПО "Высокоточные комплексы"). "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех современных средств воздушного нападения, также он может прикрывать обороняемые объекты от наземных и надводных угроз.
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06.04.2018
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