В Минобороны рассказали о доработке комплекса "Панцирь-С1"



Зенитный пушечно-ракетный комплекс ближнего действия "Панцирь-С1".

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСC Зенитный пушечно-ракетный комплекс ближнего действия "Панцирь-С1".Источник: © Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" доработали с учетом применения в Сирии, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны Виктор Гуменный.

"Яркий пример успешной работы нашего ОПК по учету опыта боевых действий в Сирии - доработка комплекса "Панцирь". В ее результате комплекс стал способен уничтожать не только самолеты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу Хмеймим", - сказал генерал.

Он отметил, что вооружения и техника ПВО, применявшиеся в Сирии, подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность, а также доказали возможность технического обслуживания в сложных климатических условиях.

"Специалисты ОПК уточнили перечень мероприятий технического обслуживания и доработок существующих образцов оружия и техники. В результате их надежность повысилась как минимум на 15 процентов", - добавил командующий.

"Панцирь-С1" (по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound) - самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования. Его разработало тульское Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова (входит в ОАО "НПО "Высокоточные комплексы"). "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех современных средств воздушного нападения, также он может прикрывать обороняемые объекты от наземных и надводных угроз.