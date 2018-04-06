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Источник сообщил об интересе стран Латинской Америки к российским самолетам

09.04.2018 РИА Новости 346 0
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Як-130
Учебно-боевой самолет Як-130.
Источник: https://tsargrad.tv/

САНТЬЯГО, 6 апр - РИА Новости. Ряд латиноамериканских стран выразили заинтересованность в российских многоцелевых истребителях СУ-30МКИ, в учебно-боевых самолетах нового поколения Як-130 и в новом пассажирском самолете МС-21, сообщили РИА Новости источники в российской делегации на авиакосмическом салоне FIDAE 2018.

Авиакосмический салон, крупнейший в регионе, открылся во вторник в чилийской столице. Российская экспозиция представляет около 200 моделей вооружений и техники.

Проявляют интерес к российским многоцелевым истребителям СУ-30МКИ Перу, Колумбия и Аргентина, в то время как Мексика, Чили, Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Боливия заинтересованы в российских учебно-боевых самолетах нового поколения Як-130, сообщили источники в делегации.

Многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-30МКИ, а также учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130 разрабатывает корпорация "Иркут", которая входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации.

СУ-30СМ поставляются ВКС России с 2012 года и морской авиации ВМФ с 2014 года. СУ-30МК выпускается в интересах зарубежных заказчиков. Учебно-боевой самолет нового поколения Як-130 выбран в качестве базового самолёта для подготовки летчиков ВКС России, и поступает на вооружение с февраля 2010 года.

На FIDAE 2018, помимо Су-30МКИ и Як-130, корпорация представила учебно-тренировочные самолеты Як-152, а также семейство пассажирских самолетов нового поколения МС-21, интерес к которому проявили ряд региональных перевозчиков. Летные испытания МС-21-300 успешно ведутся с мая 2017 года, идет подготовка к серийному производству нового лайнера.
06.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Аргентина
Боливия
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