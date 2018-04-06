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ОДК-Сатурн получило первый евразийский патент

06.04.2018 АО "ОДК" 346 0
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Логотип ПАО "ОДК – Сатурн".
Источник: http://www.rvc.ru/

Международная правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности рыбинского ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) расширяет границы естественной монополии предприятия на зарубежных рынках наукоёмкой продукции. Предприятие получило первый патент Евразийской патентной организации – на изобретение «Устройство для закрутки пера лопатки газотурбинного двигателя».


Евразийский патент выдаётся Евразийской патентной организацией и действует в течение 20 лет на территории государств-участников Евразийской патентной конвенции.

Изобретение «Устройство для закрутки пера лопатки газотурбинного двигателя» (авторы – Андреев В.В., Матвеев А.С., Быстров В.Б., Кузьмин Е.Г., Бажан Т.Ю.) относится к устройствам для закрутки крупногабаритных широкохордных лопаток газотурбинных двигателей и позволяет получать лопатки из титановых сплавов с минимальным припуском, с высоким коэффициентом использования материала, исключая операцию ручной полировки, со снижением трудоемкости изготовления. Изобретение может найти применение не только в авиадвигателестроении, но и в других отраслях промышленности. Техническим результатом должно стать его применение для закрутки крупногабаритных широкохордных лопаток других изделий и выход на серийное производство.


«В ОДК-Сатурн созданы необходимые условия для формализации, правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и стимулирования творческой активности работников предприятия, – говорит начальник отдела по работе с интеллектуальной собственностью ПАО «ОДК-Сатурн» Денис Пиотух. – Изобретатели вносят весомый вклад в повышение технического уровня, качества и надежности выпускаемых изделий.


Первый евразийский патент, полученный ОДК-Сатурн, является подтверждением высокого уровня научно-технических достижений новаторов нашего предприятия. В ближайшее время мы ожидаем получение евразийского патента на изобретение «Способ электрохимической обработки титана и титановых сплавов».


ОДК-Сатурн является высокоинновационным предприятием, активно осваивающим передовые технологии: аддитивные технологии, применение полимерных и керамических композитов, суперкомпьютерные технологии и др. В кооперации с другими предприятиями ОДК оно реализует целый ряд масштабных проектов в гражданской и военной сферах. Так, на базе ОДК-Сатурн в рамках программы импортозамещения создана российская база морского газотурбостроения. Совместно с компанией Safran Aircraft Engines в Рыбинске производится силовая установка SaM146 для пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. ОДК-Сатурн активно развивает направление двигателей промышленного назначения, участвует в программе создания новейшего гражданского двигателя ПД-14 для авиалайнера МС-21, выпускает двигатели Д-30КП для самолетов семейства Ил-76 и т.д.


Продукция ОДК-Сатурн, в том числе силовая установка SaM146 и морской газотурбинный двигатель М70ФРУ, представлены на стенде ОДК в рамках проходящего на ВДНХ в Москве с 4 по 6 апреля III Международного форума двигателестроения (МФД-2018).
06.04.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "ОДК"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
SaM-146
Д-30КП
Ил-76
ПД-14
СуперДжет-100
Компании
Safran
ОДК УК
Проекты
ИТ
МС-21

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