"Панцирь" после Сирии научили бороться с реактивными снарядами



Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Сергеев Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Сергеев

Российский ракетно-пушечный зенитный комплекс "Панцирь" подвергся доработкам по итогам применения в Сирии. Об этом рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий войсками ПВО-ПРО России генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

"Яркий пример успешной работы нашего ОПК по учету опыта боевых действий в Сирии — доработка комплекса "Панцирь". В ее результате комплекс стал способен уничтожать не только самолеты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу Хмеймим", — пояснил он, добавив, что многие из генеральных конструкторов систем ПВО не по одному разу побывали в Сирии, чтобы лично увидеть, как работают их детища.

При этом генерал отметил, что главным приобретением войск ПВО-ПРО в Сирии стали люди, получившие практический опыт выполнения боевых задач. По его словам, за все время конфликта в САР побывали свыше четырех тысяч военнослужащих данного рода войск, из них более тысячи — офицеры.

11 марта сообщалось, что боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии при помощи беспилотника. Дрон, оснащенный бомбой, был уничтожен системами ПВО до того, как успел достичь территории базы.

В ночь на 6 января 13 беспилотников, оснащенных самодельными бомбами, также атаковали авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе. Семь из них были уничтожены комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы