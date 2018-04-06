"Панцирь" после Сирии научили бороться с реактивными снарядами
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Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Сергеев
Российский ракетно-пушечный зенитный комплекс "Панцирь" подвергся доработкам по итогам применения в Сирии. Об этом рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий войсками ПВО-ПРО России генерал-лейтенант Виктор Гуменный.
"Яркий пример успешной работы нашего ОПК по учету опыта боевых действий в Сирии — доработка комплекса "Панцирь". В ее результате комплекс стал способен уничтожать не только самолеты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу Хмеймим", — пояснил он, добавив, что многие из генеральных конструкторов систем ПВО не по одному разу побывали в Сирии, чтобы лично увидеть, как работают их детища.
При этом генерал отметил, что главным приобретением войск ПВО-ПРО в Сирии стали люди, получившие практический опыт выполнения боевых задач. По его словам, за все время конфликта в САР побывали свыше четырех тысяч военнослужащих данного рода войск, из них более тысячи — офицеры.
11 марта сообщалось, что боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии при помощи беспилотника. Дрон, оснащенный бомбой, был уничтожен системами ПВО до того, как успел достичь территории базы.
В ночь на 6 января 13 беспилотников, оснащенных самодельными бомбами, также атаковали авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе. Семь из них были уничтожены комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы
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06.04.2018
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