Украина отказалась от ВДВ
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Военнослужащий ВС Украины.
Источник: dpsu.gov.ua
Верховная Рада приняла законопроект о переименовании Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Десантно-штурмовые войска ВСУ. Об этом сообщает "Интерфакс".
За законопроект №7330 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обороны", представленный в Раду президентом страны Петром Порошенко, проголосовали 236 депутатов. Парламентарии также внесли соответствующие изменения в законы "Об обороне Украины", "О Вооруженных силах Украины" и "О правовом режиме военного положения".
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что переименование рода войск ВСУ обусловлено "оккупацией Вооруженными силами Российской Федерации части территории Украины, что повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (Высокомобильные десантные войска) одновременно с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора".
"Название "Десантно-штурмовые войска" точнее отображает специфику, суть, принципы боевого применения подразделений, что соответствует стандартам государств-членов НАТО", — отметил первый заместитель министра обороны страны Иван Руснак, который представлял законопроект в Раде.
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05.04.2018
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JackZlo
1764
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№2
06.04.2018 18:01
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
Наверное, не чем стало десантировать.Ну нам-то радоваться тоже не надо, я что-то за последние 25 лет какого-то особого строительного бума авиационного так и не замечал... Пусть даже и "суперджеты", которые на 70-80% из иностранных деталей. Ну есть конечно ещё транспортники советских времён, но насколько вечны они? Да и вообще, такое впечатление, что горизонт планирования год-два у тех, кто занимается этой областью. Они не смотрят в будущее лет на 25, не говоря уже о более дальних перспективах. Кстати, это же и флота касается.
Или наш удел - штучный выпуск по 1-2 самолетам в год? Ну тогда так и скажите вслух на высшем уровне, чего юлить-то.
Не вижу я этой "невидимой руки рынка", которая могла бы нам помочь в строительстве транспортников самолётов, транспортников кораблей. Не вижу я оптимизма. Между тем я вижу сталинские темпы первой и второй пятилетки- там был вертикальный рост! Так может надо что-то менять, а не на соседей кивать, как у них всё плохо? У нас всё плохо с нашими природными ресурсами, а у них всё плохо практически без ресурсов, а это две большие разницы.
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