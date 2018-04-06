Украина отказалась от ВДВ

JackZlo 1764

№2 06.04.2018 18:01 ID: 3396 сообщ. №1 Цитата, Наверное, не чем стало десантировать. Ну нам-то радоваться тоже не надо, я что-то за последние 25 лет какого-то особого строительного бума авиационного так и не замечал... Пусть даже и "суперджеты", которые на 70-80% из иностранных деталей. Ну есть конечно ещё транспортники советских времён, но насколько вечны они? Да и вообще, такое впечатление, что горизонт планирования год-два у тех, кто занимается этой областью. Они не смотрят в будущее лет на 25, не говоря уже о более дальних перспективах. Кстати, это же и флота касается.

Или наш удел - штучный выпуск по 1-2 самолетам в год? Ну тогда так и скажите вслух на высшем уровне, чего юлить-то.

Не вижу я этой "невидимой руки рынка", которая могла бы нам помочь в строительстве транспортников самолётов, транспортников кораблей. Не вижу я оптимизма. Между тем я вижу сталинские темпы первой и второй пятилетки- там был вертикальный рост! Так может надо что-то менять, а не на соседей кивать, как у них всё плохо? У нас всё плохо с нашими природными ресурсами, а у них всё плохо практически без ресурсов, а это две большие разницы. Ну нам-то радоваться тоже не надо, я что-то за последние 25 лет какого-то особого строительного бума авиационного так и не замечал... Пусть даже и "суперджеты", которые на 70-80% из иностранных деталей. Ну есть конечно ещё транспортники советских времён, но насколько вечны они? Да и вообще, такое впечатление, что горизонт планирования год-два у тех, кто занимается этой областью. Они не смотрят в будущее лет на 25, не говоря уже о более дальних перспективах. Кстати, это же и флота касается.Или наш удел - штучный выпуск по 1-2 самолетам в год? Ну тогда так и скажите вслух на высшем уровне, чего юлить-то.Не вижу я этой "невидимой руки рынка", которая могла бы нам помочь в строительстве транспортников самолётов, транспортников кораблей. Не вижу я оптимизма. Между тем я вижу сталинские темпы первой и второй пятилетки- там был вертикальный рост! Так может надо что-то менять, а не на соседей кивать, как у них всё плохо? У нас всё плохо с нашими природными ресурсами, а у них всё плохо практически без ресурсов, а это две большие разницы.