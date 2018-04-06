«Адмирал Кузнецов» — далеко не худший»



Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов".

Источник: rg.ru Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов".Источник: rg.ru

"Адмирала Кузнецова" назвали худшим авианосцем в истории

Отечественный тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" имеет такие недостатки, как плохое качество строительства, слишком короткая взлетная полоса и высокие затраты на ремонт, - к такому выводу пришел автор блога на сайте The National Interest Роберт Фарли.

Однако далеко не все отечественные эксперты разделяют это мнение.

"Если сравнивать наш корабль с американскими атомными авианосцами типа "Нимиц", то, разумеется, "Адмирал Кузнецов" уступает им и по количеству летательных аппаратов, и по решаемым задачам, и по многим другим показателям", - пояснил "Газете.Ru" экс-начальник Главного штаба Военно-морского флота адмирал Виктор Кравченко.

Однако если сравнивать отечественный авианосец с кораблями аналогичного класса в других странах, в частности, Великобритании, Франции, Индии и Китае, то "Адмирал Кузнецов" не такой уже и плохой корабль, подчеркнул собеседник издания.

По словам адмирала, российский авианесущий крейсер хорошо показал себя в ходе вооруженного конфликта в Сирии.

"Тот же флагман французского военно-морского флота, единственный действующий авианосец ВМС Франции, первый французский надводный боевой корабль с атомной силовой установкой "Шарль де Голль" так ничего в Сирии и не решил. Покрутился, покрутился - и ушел в базу во Францию,

- напомнил Виктор Кравченко. - Так что это надо еще посмотреть, кто тут худший".

Приведенные в издании The National Interest недостатки адмирал считает дилетантскими и несерьезными. "Что значит слишком короткая полетная палуба? - удивляется экс-начальник Главного штаба ВМФ. - Самолеты не могут взлетать и садиться? Или как?"

По словам адмирала, качество строительства эксперты американского журнала объективно оценить никак не могли, и уж тем более затраты на ремонт корабля.

Могло быть и раньше

Что касается истории вопроса, то Москва могла получить современные атомные ударные авианосцы еще в середине 1970-х - начале 1980-х годов. В частности, летом 1972 года министру обороны СССР Маршалу Советского Союза Андрею Гречко был представлен проект атомного ударного авианосца 1160 с самолетами катапультного взлета водоизмещением 80 тыс. т.

"Ничего не выдумывать. Строить так, как у американцев", - именно этого мнения придерживался глава военного ведомства СССР. Его точку зрения полностью разделял министр судостроительной промышленности СССР Борис Бутома.

Головной корабль этого проекта мог быть заложен в 1975 году, а в 1981 году уже сдан флоту. До 1986 года предполагалось ввести в боевой состав ВМФ СССР еще два подобных авианосца.

Но начались интриги. Главный конструктор тяжелых авианесущих крейсеров заявил в ЦК КПСС, что готов решить те же задачи, но за гораздо меньшие деньги. Самое главное, он был горячо поддержан секретарем ЦК КПСС по оборонным вопросам Дмитрием Устиновым.

В результате вместо атомного ударного авианосца проекта 1160 был заложен тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143М "Новороссийск". А в итоге получилось и не дешевле, и боевые возможности оказались куда как меньше обещанных.

"Не самую лучшую роль в этой истории сыграл помощник, затем заместитель начальника Генерального штаба по ВМФ адмирал Николай Амелько, поддержав дилетантские начинания Дмитрия Устинова, - вспоминает Виктор Кравченко. - К тому же практически одновременно в 1976 году умерли сторонники строительства "нормальных авианосцев" Андрей Гречко и Борис Бутома. В результате страна, Вооруженные силы и флот свернули с генеральной линии в строительстве кораблей этого типа".

Строительство первого отечественного авианосца шло не просто. Как ранее писала "Газета.Ru", весной 1982 года после англо-аргентинского конфликта из-за Фолклендских островов было наконец принято окончательное решение о постройке "заказа 105" по проекту 1143.5.

В результате первый блок корпуса будущего "Адмирала Кузнецова", первоначально получившего наименование "Рига", удалось заложить на предстапельной плите ЧСЗ лишь в сентябре 1982 года, а к стапельной сборке нового авианесущего крейсера смогли приступить только в феврале 1983 года.

26 ноября 1982 года, после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, название корабля было заменено на "Леонид Брежнев".

Тем временем из-за срыва сроков поставки крупного энергетического оборудования в 1983-1984 годах в уже практически готовом корпусе корабля приходилось вскрывать, а затем снова заваривать десятки огромных разъемов, прорезать которые приходилось через 7-10 палуб.

Заказчик в это время подготовил еще одну неожиданность: предлагалось заменить предусмотренный первоначальным проектом ТАВКР комплекс радиопротиводействия "Кантата" на совершенно другой - "Созвездие", еще находившийся в разработке. Конструкторам пришлось переделывать и перепланировать сотни помещений, искать место для большого количества новых антенн и электронных блоков.

Несмотря на все это, точно по плану 4 декабря 1985 года корабль, в то время еще носивший имя "Леонид Брежнев", был спущен на воду. Спусковая масса составила около 32 тыс. т, что в то время было рекордом для отечественного судостроения.

Рожденный в таких условиях первый советский авианосец, именовавшийся во всех документах ТАВКР, по сравнению с предыдущими кораблями такого типа имел на борту не 36, а 50 летательных аппаратов, включая впервые в советской истории базирование на палубе сверхзвуковых истребителей обычной схемы. Для этого почти в 2,5 раза была увеличена площадь полетной палубы, применен взлетный трамплин, аэрофинишеры, стартовые задержники, газоотбойные щиты и глиссадная светотехника. Запас авиационного топлива был увеличен на 1000 т, и авиабоезапас - почти вдвое.

На новом ТАКР был применен более совершенный противокорабельный комплекс "Гранит" с 12 подпалубными пусковыми установками.

Полное водоизмещение корабля составляло около 55 тыс. т. Длина корабля - 302 м, ширина по ватерлинии - 35,4 м, по полетной палубе - 70,5 м, осадка - 10,5 м. Паротурбинная энергетическая установка суммарной мощностью 200 тыс. лошадиных сил обеспечивала кораблю скорость до 29 узлов с дальностью автономного плавания до 8 тыс. морских миль. Экипаж крейсера состоял из 2100 человек.

"Должен напомнить, что ТАВКР "Адмирал Кузнецов" изначально задумывался как корабль ПВО. И самолеты, размещенные на его борту, лишь совсем недавно были дооборудованы для ударов по береговым объектам. Поэтому сравнивать наш корабль с полноценными авианосцами все же не совсем корректно", - пояснил "Газете.Ru" адмирал Виктор Кравченко.

В настоящее время в России разработан проект атомного многоцелевого авианосца "Шторм" (проект 23000). Как ранее писала "Газета.Ru", корабль будет иметь полное водоизмещение около 95 тыс. т, длину, ширину и осадку 330×42×11 м соответственно. Ширина полетной палубы составит 85 м. Главная энергетическая установка может быть как на органическом топливе, так и иной, в зависимости от требований заказчика, в том числе смешанной: атомной и газотурбинной.

Скорость полного и экономического хода составит 26-30 и 14 узлов соответственно. В концепции заложена автономность в 90 суток. Корабль может нести запас авиатоплива до 6 тыс. т. Мореходность - 6-7 баллов (по применению авиации). Экипаж авианосца составит до 4 тыс. человек. Срок службы - более 50 лет. Однако атомный авианосец и на этот раз не попал в государственную программу вооружений, рассчитанную на 2018-2025 годы.

Что касается вопроса, по силам ли России построить сегодня корабль подобного типа, то президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов ранее в интервью "Газете.Ru" рассказал о возможностях ОСК по строительству самых современных и перспективных кораблей, включая атомный ударный авианосец.

По его словам,

"в России есть все необходимые компетенции по строительству мощных и надежных кораблей. Говорить, что в нашей стране нет каких-то технологий, которые не давали бы нам возможность построить авианосец, будет неправильно.

Повторю: мое глубокое убеждение в том, что мы в состоянии создать подобный корабль. Остальное - нюансы".

Михаил Ходаренок