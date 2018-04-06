Пакистан намерен закупить российские танки Т-90
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Основные боевые танки Т-90 А. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Власти Пакистана заинтересованы в заключении долгосрочного соглашения на приобретение российских танков Т-90, заявил РИА Новости министр обороны страны Хуррам Дастгир Хан.
"Мы заинтересованы в танках T-90 и это не будет одноразовой покупкой, а будет долгосрочным обязательством", - сказал Хуррам Дастгир Хан.
Ранее Исламабад заявлял, что намерен наращивать военно-техническое сотрудничество с Москвой и изучает различные системы российских вооружений для новых закупок, в том числе танки Т-90.
Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Пакистаном и РФ было подписано в Исламабаде во время визита министра обороны Сергея Шойгу в ноябре 2014 года. В данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35.
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05.04.2018
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