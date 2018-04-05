Пакистан и Россия могут заключить соглашение о покупке истребителей Су-35
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Многоцелевые истребители Су-35. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пакистан и Россия "в ближайшие несколько нет" могут достичь соглашения о приобретении Исламабадом российских истребителей Су-35, заявил РИА Новости министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан.
"Что касается истребителей Су-35: может быть, в ближайшие несколько лет мы сможем достичь этого (соглашения - ред.), мы сейчас находимся на начальной стадии переговоров", - заявил Дастгир Хан.
Ранее ведущий специалист холдинга Pakistan Aeronautical Complex (PAC) полковник авиации Джавед Хайдер Хан подтвердил интерес Исламабада в приобретении российских истребителей Су-35, а также вертолетов различных моделей.
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05.04.2018
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