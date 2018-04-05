ОДК-СТАР освоило применение 3D-печати при производстве агрегатов для российских газотурбинных двигателей



Насосы-регуляторы НР-3 ОК для вертолётных двигателей семейства ТВ3-117/ВК-2500 на стенде АО «ОДК-СТАР».

Источник: http://www.ao-star.ru/ Насосы-регуляторы НР-3 ОК для вертолётных двигателей семейства ТВ3-117/ВК-2500 на стенде АО «ОДК-СТАР».Источник: http://www.ao-star.ru/

Пермское АО «ОДК-СТАР» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) применяет технологии 3D-печати при изготовлении оснастки для создания систем автоматического управления и топливных агрегатов российских газотурбинных двигателей авиационного, промышленного и морского применения. Трудоемкость изготовления оснастки снижена в 5-7 раз.

ОДК-СТАР (расшифровывается как Системы Топливопитания и Автоматического Регулирования) – единственное в России предприятие, которое разрабатывает и производит комплексные системы автоматического управления (САУ) газотурбинных двигателей воздушных судов, промышленных ГТД (т.е. как гидромеханическую, так и электронную части системы управления газотурбинных двигателей). ОДК-СТАР, в частности разработало насосы-регуляторы НР-3 ОК для вертолётных двигателей семейства ТВ3-117/ВК-2500 и НР-2500 для новейшего вертолетного двигателя ВК-2500ПС, систему автоматического управления для гражданского турбовентиляторного двигателя нового поколения ПД-14, современную двухтопливную систему управления для морских газотурбинных двигателей.

ОДК-СТАР сегодня применяет в производстве технологию лазерного спекания полимерных материалов для изготовления литейной оснастки. Элементы литейной оснастки выращиваются из полиамида на установке послойного лазерного спекания, после чего происходит изготовление моделей и стержневых ящиков. Модели и стержневые ящики используются для получения песчаных разовых форм, в которые заливается приготовленный сплав и получается готовая отливка. Предприятие выращивает методом 3D-печати оснастку, используемую в дальнейшем для изготовления заготовок корпусов всех типов агрегатов.

Внедрение данной технологии позволило: сократить сроки конструкторско-технологической подготовки производства, уменьшить влияние человеческого фактора, снизить трудоемкость изготовления оснастки в 5-7 раз, достичь высокой точности изготовления литых заготовок и сократить сроки освоения и изготовления агрегатов.