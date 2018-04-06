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В российских танках начнут устанавливать кондиционеры

06.04.2018 РИА Новости 598 6
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Танк Т-90М на учениях Запад-2017 в Ленинградской области. Архивное фото
Танк Т-90М на учениях Запад-2017 в Ленинградской области. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские танки Т-90М оборудуют кондиционером, сообщает пресс-служба "Уралвагонзавода".

"Новейший российский танк Т-90М впервые в истории советского и российского танкостроения получит установку кондиционирования. Она включена в обязательную комплектацию боевых машин, поставка которых намечена в этом году", - говорится в заявлении пресс-службы.

Сообщается, что впервые подобные системы кондиционирования были установлены на танки Т-90М, поставленные в Алжир. Российские же военные "до последнего времени считали кондиционер излишней роскошью и не заказывали танки с ними в принципе".

"Уралвагонзавод" также опубликовал видео танка с кондиционером в своем канале на YouTube.
05.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод

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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
hidrogenium66
195
№1
06.04.2018 02:32
Не надо копировать во всем американцев у них авиационные двигатели они горючи о взрывоопасны потому что на других углеводородах у нас должны быть нормальные дизеля с меньшей электроэнергетикой чем у гтд и не надо забывать что в любом кондиционере есть фреон ,а это штука тонкая ,а танки грязи не боятся это наш российский лозунг ,который забыли любители танковых американских гтд.
-1
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RU
isakas
13
№2
06.04.2018 02:59
Смотришь сюжет и не знаешь, какими словами выразить увиденное. Кроме как проволокой сделать герметичным обжим  сегодня в 21 веке на новейшем танке по теме "Прорыв-3", ну никак нельзя. Второе, без синей изоленты тоже обойтись нелья! А климат-контроль поставить - "жаба" задушила. Пусть наши танкисты летом с соплями до колен ходят. Открой капот любой иномарки и посмотри как надо этот агрегат, делать красиво и надежно. Хватит "ляпать" абы как. Глядя на пластмассовую решетку кондиционера,невольно задумаешься : "А не горючая ли она? Не отравит ли при воспламенении экипаж?". А так, вообще, танк Т-90М "впервые в истории советского и российского танкостроения получит установку кондиционирования", это ж как надо любить своего защитника Отечества, чтобы за столько лет сляпать копеечную приспособу.
+1
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BY
Лимпопо
98
№3
06.04.2018 03:42
Цитата, q
Не надо копировать во всем американцев у них авиационные двигатели они горючи о взрывоопасны потому что на других углеводородах у нас должны быть нормальные дизеля

О_о... А что вы курите?! Где вы увидели ГТД на Т-90М?! В-92С2  - это ДИЗЕЛЬ

Цитата, hidrogenium66 сообщ. №1
что в любом кондиционере есть фреон

в каком любом?! вам видео показали. там термоэлектрический кондиционер.
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AU
Makc
509
№4
06.04.2018 10:06
Давно было пора. У индусов без кондея системы от жары вообще вырубались. Тоже мне роскошь. Сами то генералы на автомобилях не просто с кондеем а с климат-контролем ездят. А электроника создаёт тепло. Кондей нужен обязательно. Достаточно посмотреть на комнаты с серверами компьютерных сетей. Там кондей пашет без перерыва.
+2
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BY
leonbor12
911
№5
06.04.2018 11:52
Цитата, isakas сообщ. №2
А климат-контроль поставить - "жаба" задушила. Пусть наши танкисты летом с соплями до колен ходят.

Я бы походил еще немного с соплями. Кондишен - хорошо, но тепловизор лучше.
Вы в курсе, что тепловизоры устанавливают только на отдельные танки!!! А это очень важное средство вооруженной борьбы. А кондишен, ну что кондишен, сто лет обходились без него, потерпим еще, не привыкать. Хотя конечно хорошо бы.
-1
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RO
Kangaba
195
№6
06.04.2018 12:00
Можно переименовать на "В России экипаж танка наконец-то признали людьми".

PS: судя по комментам - не совсем 100% людьми, хотя учитывая что это стоит очень мало по сравнению с танком или распилом средств, кого-то жаба душит.
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