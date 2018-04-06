В российских танках начнут устанавливать кондиционеры
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Танк Т-90М на учениях Запад-2017 в Ленинградской области. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские танки Т-90М оборудуют кондиционером, сообщает пресс-служба "Уралвагонзавода".
"Новейший российский танк Т-90М впервые в истории советского и российского танкостроения получит установку кондиционирования. Она включена в обязательную комплектацию боевых машин, поставка которых намечена в этом году", - говорится в заявлении пресс-службы.
Сообщается, что впервые подобные системы кондиционирования были установлены на танки Т-90М, поставленные в Алжир. Российские же военные "до последнего времени считали кондиционер излишней роскошью и не заказывали танки с ними в принципе".
"Уралвагонзавод" также опубликовал видео танка с кондиционером в своем канале на YouTube.
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05.04.2018
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hidrogenium66
195
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№1
06.04.2018 02:32
Не надо копировать во всем американцев у них авиационные двигатели они горючи о взрывоопасны потому что на других углеводородах у нас должны быть нормальные дизеля с меньшей электроэнергетикой чем у гтд и не надо забывать что в любом кондиционере есть фреон ,а это штука тонкая ,а танки грязи не боятся это наш российский лозунг ,который забыли любители танковых американских гтд.
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isakas
13
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№2
06.04.2018 02:59
Смотришь сюжет и не знаешь, какими словами выразить увиденное. Кроме как проволокой сделать герметичным обжим сегодня в 21 веке на новейшем танке по теме "Прорыв-3", ну никак нельзя. Второе, без синей изоленты тоже обойтись нелья! А климат-контроль поставить - "жаба" задушила. Пусть наши танкисты летом с соплями до колен ходят. Открой капот любой иномарки и посмотри как надо этот агрегат, делать красиво и надежно. Хватит "ляпать" абы как. Глядя на пластмассовую решетку кондиционера,невольно задумаешься : "А не горючая ли она? Не отравит ли при воспламенении экипаж?". А так, вообще, танк Т-90М "впервые в истории советского и российского танкостроения получит установку кондиционирования", это ж как надо любить своего защитника Отечества, чтобы за столько лет сляпать копеечную приспособу.
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Лимпопо
98
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№3
06.04.2018 03:42
Цитата, q
Не надо копировать во всем американцев у них авиационные двигатели они горючи о взрывоопасны потому что на других углеводородах у нас должны быть нормальные дизеля
О_о... А что вы курите?! Где вы увидели ГТД на Т-90М?! В-92С2 - это ДИЗЕЛЬ
Цитата, hidrogenium66 сообщ. №1
что в любом кондиционере есть фреон
в каком любом?! вам видео показали. там термоэлектрический кондиционер.
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Makc
509
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№4
06.04.2018 10:06
Давно было пора. У индусов без кондея системы от жары вообще вырубались. Тоже мне роскошь. Сами то генералы на автомобилях не просто с кондеем а с климат-контролем ездят. А электроника создаёт тепло. Кондей нужен обязательно. Достаточно посмотреть на комнаты с серверами компьютерных сетей. Там кондей пашет без перерыва.
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leonbor12
911
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№5
06.04.2018 11:52
Цитата, isakas сообщ. №2
А климат-контроль поставить - "жаба" задушила. Пусть наши танкисты летом с соплями до колен ходят.
Я бы походил еще немного с соплями. Кондишен - хорошо, но тепловизор лучше.
Вы в курсе, что тепловизоры устанавливают только на отдельные танки!!! А это очень важное средство вооруженной борьбы. А кондишен, ну что кондишен, сто лет обходились без него, потерпим еще, не привыкать. Хотя конечно хорошо бы.
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