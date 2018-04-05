Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На Азовском море создана опергруппа для борьбы с украинским пиратством

06.04.2018 РИА Новости 322 0
-1
Понравилась новость?
 +2
Задержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно Норд. 26 марта 2018
Задержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно Норд. 26 марта 2018.
Источник: © Фото : Государственная пограничная служба Украины

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. На Азовском море начинает работу оперативная группа для предотвращения пиратских действий со стороны Украины. Об этом сообщил руководитель Азово-Черноморского территориального управления (АЧТУ) Росрыболовства Игорь Рулев.

По его словам, новая структура будет координировать сотрудничество Росрыболовства с пограничными управлениями, а также предоставлять сведения о местонахождении судов.

Ранее Рулев заявил, что рыбаки могут безбоязненно выходить в море, поскольку их безопасность обеспечивают пограничные управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым.

АЧТУ также выпустило рекомендации, связанные с порядком промысловой деятельности. В соответствии с ними необходимо заранее уведомлять ответственные органы о маршруте судна, в случае чрезвычайной ситуации следует выходить на связь на определенной частоте, сообщается на сайте Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Арест "Норда"

На прошлой неделе украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд". На борту находятся девять членов экипажа.

Судно отбуксировали в порт Бердянска. На моряков составили административные протоколы и запретили покидать борт. На "Норд" наложили арест.

Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.

Позднее капитана Владимира Горбатенко доставили в Херсон, где поместили в отделение СБУ. В Киеве заявили, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.
05.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.04 18:13
  • 3
"Гроза вертолётов": "Тунгуска" снова в строю
  • 06.04 18:11
  • 25
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
  • 06.04 18:09
  • 210
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 06.04 18:01
  • 2
Украина отказалась от ВДВ
  • 06.04 18:01
  • 3
Новый российский патрульный корабль имеет гениальную конструкцию
  • 06.04 17:58
  • 3
«Адмирал Кузнецов» — далеко не худший»
  • 06.04 17:44
  • 76
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 06.04 17:27
  • 1
Россия создала оригинальный турбореактивный двигатель
  • 06.04 17:25
  • 77
Сотни погибших в сетях
  • 06.04 16:59
  • 7
Роскосмос заказал эскизный проект на разработку сверхтяжелой ракеты за 1,6 млрд рублей
  • 06.04 16:51
  • 159
В поезде со скоростью звука
  • 06.04 16:31
  • 2
"Уголковые" Т-72М1 отличились в сражении под Дамаском
  • 06.04 15:35
  • 1402
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 14:36
  • 8
ОДК представляет на МФД-2018 в Москве основные достижения российского двигателестроения
  • 06.04 14:23
  • 4
Рогозин: ракетно-космическая отрасль России стоит на пороге важного этапа развития
другие обсуждаемые темы