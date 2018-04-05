На Азовском море создана опергруппа для борьбы с украинским пиратством



Задержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно Норд. 26 марта 2018.

Источник: © Фото : Государственная пограничная служба Украины Задержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно Норд. 26 марта 2018.Источник: © Фото : Государственная пограничная служба Украины

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. На Азовском море начинает работу оперативная группа для предотвращения пиратских действий со стороны Украины. Об этом сообщил руководитель Азово-Черноморского территориального управления (АЧТУ) Росрыболовства Игорь Рулев.

По его словам, новая структура будет координировать сотрудничество Росрыболовства с пограничными управлениями, а также предоставлять сведения о местонахождении судов.

Ранее Рулев заявил, что рыбаки могут безбоязненно выходить в море, поскольку их безопасность обеспечивают пограничные управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым.

АЧТУ также выпустило рекомендации, связанные с порядком промысловой деятельности. В соответствии с ними необходимо заранее уведомлять ответственные органы о маршруте судна, в случае чрезвычайной ситуации следует выходить на связь на определенной частоте, сообщается на сайте Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Арест "Норда"

На прошлой неделе украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд". На борту находятся девять членов экипажа.

Судно отбуксировали в порт Бердянска. На моряков составили административные протоколы и запретили покидать борт. На "Норд" наложили арест.

Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.

Позднее капитана Владимира Горбатенко доставили в Херсон, где поместили в отделение СБУ. В Киеве заявили, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.