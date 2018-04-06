Салют» освоил перспективную технологию высокотемпературных уплотнений для газотурбинных двигателей
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НПЦ газотурбостроения "Салют".
Источник: A.Savin
Технология высокотемпературных уплотнений, позволяющая сократить утечки воздуха в узлах газотурбинных двигателей до минимума, освоена московским АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).
Новые высокотемпературные уплотнения представляют собой конструкцию из двух колец, между которыми располагается пакет проволоки из жаропрочного сплава. Его особенность заключается в том, что он сохраняет свойство упругости в различных диапазонах температур, реагирует на динамику изменения геометрических характеристик ротора и статора.
Спектр применения высокотемпературных уплотнений широк. Они могут использоваться в компрессорах низкого и высокого давления, турбинах и других узлах ГТД, имеющих вращающиеся и неподвижные детали. Новые высокотемпературные уплотнения изготавливаются из отечественных материалов. Их производство и испытание осуществляется только на российском оборудовании и полностью не зависит от иностранных компаний.
Работы по этой технологии проводились специалистами Научно-исследовательского института технологии и организации производства двигателей (НИИД-филиал «Салюта»).
«За прошедшие десять лет в рамках реализации этого проекта специалистами НИИД и Конструкторского бюро перспективных разработок «Салюта» успешно проведены несколько научно-исследовательских работ, – говорит заместитель директора филиала «НИИД» Евгений Родин. – На сегодня нашими инженерами совместно с дирекцией по производству изготовлено более 150 уплотнений разных типов и размеров для перспективных двигателей. Большинство из них уже проходят испытания в опытных изделиях. Конечно, освоение новой технологии – это не только наша заслуга. Серьезный вклад в совместную работу внесли инженеры ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», а также специалисты управления главного технолога и работники цехов №№ 5, 16, 20, 39 НПЦ газотурбостроения «Салют».
АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» — это двигателестроительное предприятие, объединяющее в своей структуре научно-исследовательский институт, конструкторское бюро и производство. Текущие производственные задачи решаются головной площадкой в Москве и многочисленными филиалами предприятия. «Салют» занимается изготовлением и сервисным обслуживанием авиадвигателей АЛ-31Ф и его модификаций, АИ-222-25, узлов двигателей РД-33МК. Компания участвует в широкой кооперации предприятий ОДК по производству двигателей семейства ТВ7-117, ВК-2500 и ПД-14 и в других проектах.
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hidrogenium66
195
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№1
06.04.2018 02:21
Хоть поняли что такое компрессор в турбине ,который отвечает за уплотнение температуры,а ротор и статор в принципе можно и подвесить на одну ось это уже сумасшедшая идея ,что других источников СВЧ на носителе ГТД что ли нет?
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