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Салют» освоил перспективную технологию высокотемпературных уплотнений для газотурбинных двигателей

06.04.2018 АО "ОДК" 639 2
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НПЦ газотурбостроения "Салют"
НПЦ газотурбостроения "Салют".
Источник: A.Savin

Технология высокотемпературных уплотнений, позволяющая сократить утечки воздуха в узлах газотурбинных двигателей до минимума, освоена московским АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).


Новые высокотемпературные уплотнения представляют собой конструкцию из двух колец, между которыми располагается пакет проволоки из жаропрочного сплава. Его особенность заключается в том, что он сохраняет свойство упругости в различных диапазонах температур, реагирует на динамику изменения геометрических характеристик ротора и статора.


Спектр применения высокотемпературных уплотнений широк. Они могут использоваться в компрессорах низкого и высокого давления, турбинах и других узлах ГТД, имеющих вращающиеся и неподвижные детали. Новые высокотемпературные уплотнения изготавливаются из отечественных материалов. Их производство и испытание осуществляется только на российском оборудовании и полностью не зависит от иностранных компаний.


Работы по этой технологии проводились специалистами Научно-исследовательского института технологии и организации производства двигателей (НИИД-филиал «Салюта»).


«За прошедшие десять лет в рамках реализации этого проекта специалистами НИИД и Конструкторского бюро перспективных разработок «Салюта» успешно проведены несколько научно-исследовательских работ, – говорит заместитель директора филиала «НИИД» Евгений Родин. – На сегодня нашими инженерами совместно с дирекцией по производству изготовлено более 150 уплотнений разных типов и размеров для перспективных двигателей. Большинство из них уже проходят испытания в опытных изделиях. Конечно, освоение новой технологии – это не только наша заслуга. Серьезный вклад в совместную работу внесли инженеры ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», а также специалисты управления главного технолога и работники цехов №№ 5, 16, 20, 39 НПЦ газотурбостроения «Салют».


АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» — это двигателестроительное предприятие, объединяющее в своей структуре научно-исследовательский институт, конструкторское бюро и производство. Текущие производственные задачи решаются головной площадкой в Москве и многочисленными филиалами предприятия. «Салют» занимается изготовлением и сервисным обслуживанием авиадвигателей АЛ-31Ф и его модификаций, АИ-222-25, узлов двигателей РД-33МК. Компания участвует в широкой кооперации предприятий ОДК по производству двигателей семейства ТВ7-117, ВК-2500 и ПД-14 и в других проектах.
05.04.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "ОДК"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АИ-222
АЛ-31Ф
ВК-2500
ПД-14
РД-33
ТВ7-117
Компании
ОДК УК
Салют НПЦГ
ЦИАМ им. Баранова

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
hidrogenium66
195
№1
06.04.2018 02:21
Хоть поняли что такое компрессор в турбине ,который отвечает за уплотнение температуры,а ротор и статор в принципе можно и подвесить на одну ось это уже сумасшедшая идея ,что других источников СВЧ на носителе ГТД что ли нет?
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RU
snc
619
№2
06.04.2018 12:44
hidrogenium66,
  Вы хоть статью перед комментированием почитайте, какое к чёрту СВЧ?! Статья о другом.
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