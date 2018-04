Новый российский патрульный корабль имеет гениальную конструкцию

Wins 123

№2 06.04.2018 17:49 "Главная энергетическая установка (ГЭУ) типа CODAG

Мощность ГЭУ 25000 кВт."

"Combined diesel and gas (CODAG) is a type of propulsion system for ships which need a maximum speed that is considerably faster than their cruise speed, particularly warships like modern frigates or corvettes. Pioneered by Germany with the Köln-class frigate, a CODAG system consists of diesel engines for cruising and gas turbines that can be switched on for high-speed transits."

Может кто знает кто производитель энергетической установки?