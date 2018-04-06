Новый российский патрульный корабль имеет гениальную конструкцию



Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков".

Источник: Игорь Александров (via forums.airbase.ru ) Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков".Источник: Игорь Александров (via forums.airbase.ru )

Этот корабль может нести на своем борту ракеты в контейнерах, а может оснащаться зенитными ракетами вертикального пуска, будучи при этом в два раза меньше кораблей прибрежной зоны.

Россия строит полдюжины патрульных кораблей проекта 22160, которые обладают инновационной конструкцией и огромной ударной мощью, имея при этом небольшие размеры. В этом корабле используется достаточно инновационная концепция, достойная того, чтобы западные военно-морские силы черпали в ней вдохновение при создании собственных многоцелевых кораблей будущего.

Имея водоизмещение 1 300 тонн, длину 94 метра и дальность хода шесть тысяч морских миль, этот корабль может похвастаться характеристиками малозаметности. Автономность плавания у него составляет 60 суток, а экипаж примерно 80 человек. Это довольно быстрый корабль, способный развивать скорость до 30 узлов.

Данный корабль создавался как многоцелевой, и он действительно может выполнять самые разные задачи, начиная с борьбы с пиратами и террористами, и кончая нанесением самостоятельных ударов и обеспечением специальных операций. Но прежде всего это патрульный корабль, способный действовать как в прибрежных водах, так и в дальней морской и океанской зонах.

На вооружении он имеет автоматическую 57-миллиметровую палубную артиллерийскую установку А-220М, пару гранатометов ДП-65, а также две пушки калибра 14,5 миллиметра. Турельная установка "Гибка", способная осуществлять пуск 12 штатных зенитных ракет "Игла", также входит в состав корабельного вооружения.

Инфракрасные и телескопические телевизионные приборы обнаружения этой системы можно также использовать для наблюдения и слежения. Комплексы радиолокационного противодействия ТК-25 и ПК-10 защищают корабль от воздушного и подводного нападения.

У этого маленького корабля также имеется довольно просторная вертолетная площадка и уникальный полуутопленный ангарный отсек, где могут размещаться средние многоцелевые вертолеты типа Ка-27/28/29. Благодаря этому корабль может вести загоризонтное наблюдение, наносить удары на большие расстояния и проводить поисково-спасательные операции.

В дополнение к навигационным приборам патрульный корабль имеет радиолокационную станцию обнаружения надводных и воздушных целей "Позитив-МЭ1" с дальностью поиска целей типа истребителя от 75 до 100 миль. У него также имеются новейшие активные и пассивные гидроакустические станции, а по бортам перед боевой рубкой размещается пара надувных лодок жесткой конструкции. Их можно использовать для доставки досмотровых команд, в качестве спасательных шлюпок и так далее.

Но самым интересным элементом конструкции этого корабля является просторное пространство под вертолетной площадкой, где можно разместить два контейнера. Это многоцелевое пространство, и его можно использовать для чего угодно: в качестве дополнительных кубриков для экипажа и отрядов спецназа, для спуска и подъема на борт небольших катеров, подводных и надводных непилотируемых аппаратов, и даже в качестве пункта управления размещаемыми в контейнерах беспилотниками. Но основное предназначение этого пространства - размещение оружия большой дальности контейнерного типа.

Такая же концепция используется в российских ледокольных патрульных кораблях, предназначенных для действий в Арктике. Но если говорить о кораблях проекта 22160, то их основным вооружением станут противокорабельные крылатые ракеты и крылатые ракеты для поражения наземных целей под названием "Калибр", которые будут размещаться в морских контейнерах. Со временем в состав корабельного вооружения могут включить и другие ракеты такого типа.

Таким образом, относительно небольшой боевой корабль может взять на борт довольно мощное вооружение большой дальности для борьбы с кораблями и наземными целями. Одновременно в двух контейнерах можно будет разместить восемь ракет. Либо же там можно будет установить одну контейнерную пусковую установку, а остальное пространство использовать в других целях.

Довольно грозный, хотя и маленький корабль, не так ли? Но это лишь базовая модель.

Усовершенствованная версия проекта 22160 также получит зенитно-ракетный комплекс с вертикальным стартом "Штиль-1", который вместе с 10-20 ракетами 9M317MЭ разместится между мостиком и палубной артиллерийской установкой.

"Штиль-1" представляет собой дальнейшее развитие сухопутного ЗРК "Бук", и благодаря этому комплексу патрульный корабль сможет обеспечить ПВО района, защищая караваны судов и отдельные участки от авиационного нападения. Эти ракеты имеют дальность пуска около 50 километров, и они чем-то напоминают усовершенствованную натовскую систему RIM-162 ESSM.

Из-за дополнительного вооружения водоизмещение корабля увеличится примерно до 1 700 тонн. Для сравнения: хотя корабли прибрежной зоны типа "Фридом" быстрее, у них нет такого мощного ударного вооружения, да и водоизмещение у них в два с лишним раза больше. А цена существенно выше: практически полмиллиарда долларов за каждый корабль.

Надо признать, что Россия умеет обеспечить маленькие корабли огромными боевыми возможностями, особенно в последнее время. Малые ракетные корабли проекта "Буян" особенно опасны. Они продемонстрировали свои способности запускать крылатые ракеты большой дальности по Сирии, осуществив первые пуски из района Каспийского моря в 2015 году. Но в проекте 22160 больше всего привлекает модульная концепция корабля, а также его способность длительное время действовать в открытом океане.

В итоге русские получили своего рода карманный сторожевой корабль, который будет по карману небогатым флотам как с точки зрения покупки, так и в плане обслуживания и ремонта. Россия прекрасно понимает это и изыскивает любые возможности для продажи своих боевых кораблей за рубеж. В первую очередь на ум приходят такие страны как Вьетнам и Алжир.

Интересно знать, в каком направлении в ближайшие годы будет развиваться эта впечатляющая программа. Первый корабль этого проекта "Василий Быков" в настоящее время проходит ходовые испытания, и в боевой состав российского флота он должен войти в текущем году. Всего на судостроительных заводах в Зеленодольске и Керчи строится шесть кораблей такого типа, и к началу 2020-х годов они должны войти в состав усиливающегося Черноморского флота.

Тайлер Роговей (Tyler Rogoway)