Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Новый российский патрульный корабль имеет гениальную конструкцию

06.04.2018 ИноСМИ 627 3
-1
Понравилась новость?
 0
Василий Быков
Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков".
Источник: Игорь Александров (via forums.airbase.ru )

Этот корабль может нести на своем борту ракеты в контейнерах, а может оснащаться зенитными ракетами вертикального пуска, будучи при этом в два раза меньше кораблей прибрежной зоны.

Россия строит полдюжины патрульных кораблей проекта 22160, которые обладают инновационной конструкцией и огромной ударной мощью, имея при этом небольшие размеры. В этом корабле используется достаточно инновационная концепция, достойная того, чтобы западные военно-морские силы черпали в ней вдохновение при создании собственных многоцелевых кораблей будущего.

Имея водоизмещение 1 300 тонн, длину 94 метра и дальность хода шесть тысяч морских миль, этот корабль может похвастаться характеристиками малозаметности. Автономность плавания у него составляет 60 суток, а экипаж примерно 80 человек. Это довольно быстрый корабль, способный развивать скорость до 30 узлов.

Данный корабль создавался как многоцелевой, и он действительно может выполнять самые разные задачи, начиная с борьбы с пиратами и террористами, и кончая нанесением самостоятельных ударов и обеспечением специальных операций. Но прежде всего это патрульный корабль, способный действовать как в прибрежных водах, так и в дальней морской и океанской зонах.

На вооружении он имеет автоматическую 57-миллиметровую палубную артиллерийскую установку А-220М, пару гранатометов ДП-65, а также две пушки калибра 14,5 миллиметра. Турельная установка "Гибка", способная осуществлять пуск 12 штатных зенитных ракет "Игла", также входит в состав корабельного вооружения.

Инфракрасные и телескопические телевизионные приборы обнаружения этой системы можно также использовать для наблюдения и слежения. Комплексы радиолокационного противодействия ТК-25 и ПК-10 защищают корабль от воздушного и подводного нападения.

У этого маленького корабля также имеется довольно просторная вертолетная площадка и уникальный полуутопленный ангарный отсек, где могут размещаться средние многоцелевые вертолеты типа Ка-27/28/29. Благодаря этому корабль может вести загоризонтное наблюдение, наносить удары на большие расстояния и проводить поисково-спасательные операции.

В дополнение к навигационным приборам патрульный корабль имеет радиолокационную станцию обнаружения надводных и воздушных целей "Позитив-МЭ1" с дальностью поиска целей типа истребителя от 75 до 100 миль. У него также имеются новейшие активные и пассивные гидроакустические станции, а по бортам перед боевой рубкой размещается пара надувных лодок жесткой конструкции. Их можно использовать для доставки досмотровых команд, в качестве спасательных шлюпок и так далее.

Но самым интересным элементом конструкции этого корабля является просторное пространство под вертолетной площадкой, где можно разместить два контейнера. Это многоцелевое пространство, и его можно использовать для чего угодно: в качестве дополнительных кубриков для экипажа и отрядов спецназа, для спуска и подъема на борт небольших катеров, подводных и надводных непилотируемых аппаратов, и даже в качестве пункта управления размещаемыми в контейнерах беспилотниками. Но основное предназначение этого пространства - размещение оружия большой дальности контейнерного типа.

Такая же концепция используется в российских ледокольных патрульных кораблях, предназначенных для действий в Арктике. Но если говорить о кораблях проекта 22160, то их основным вооружением станут противокорабельные крылатые ракеты и крылатые ракеты для поражения наземных целей под названием "Калибр", которые будут размещаться в морских контейнерах. Со временем в состав корабельного вооружения могут включить и другие ракеты такого типа.

Таким образом, относительно небольшой боевой корабль может взять на борт довольно мощное вооружение большой дальности для борьбы с кораблями и наземными целями. Одновременно в двух контейнерах можно будет разместить восемь ракет. Либо же там можно будет установить одну контейнерную пусковую установку, а остальное пространство использовать в других целях.

Довольно грозный, хотя и маленький корабль, не так ли? Но это лишь базовая модель.

Усовершенствованная версия проекта 22160 также получит зенитно-ракетный комплекс с вертикальным стартом "Штиль-1", который вместе с 10-20 ракетами 9M317MЭ разместится между мостиком и палубной артиллерийской установкой.

"Штиль-1" представляет собой дальнейшее развитие сухопутного ЗРК "Бук", и благодаря этому комплексу патрульный корабль сможет обеспечить ПВО района, защищая караваны судов и отдельные участки от авиационного нападения. Эти ракеты имеют дальность пуска около 50 километров, и они чем-то напоминают усовершенствованную натовскую систему RIM-162 ESSM.

Из-за дополнительного вооружения водоизмещение корабля увеличится примерно до 1 700 тонн. Для сравнения: хотя корабли прибрежной зоны типа "Фридом" быстрее, у них нет такого мощного ударного вооружения, да и водоизмещение у них в два с лишним раза больше. А цена существенно выше: практически полмиллиарда долларов за каждый корабль.

Надо признать, что Россия умеет обеспечить маленькие корабли огромными боевыми возможностями, особенно в последнее время. Малые ракетные корабли проекта "Буян" особенно опасны. Они продемонстрировали свои способности запускать крылатые ракеты большой дальности по Сирии, осуществив первые пуски из района Каспийского моря в 2015 году. Но в проекте 22160 больше всего привлекает модульная концепция корабля, а также его способность длительное время действовать в открытом океане.

В итоге русские получили своего рода карманный сторожевой корабль, который будет по карману небогатым флотам как с точки зрения покупки, так и в плане обслуживания и ремонта. Россия прекрасно понимает это и изыскивает любые возможности для продажи своих боевых кораблей за рубеж. В первую очередь на ум приходят такие страны как Вьетнам и Алжир.

Интересно знать, в каком направлении в ближайшие годы будет развиваться эта впечатляющая программа. Первый корабль этого проекта "Василий Быков" в настоящее время проходит ходовые испытания, и в боевой состав российского флота он должен войти в текущем году. Всего на судостроительных заводах в Зеленодольске и Керчи строится шесть кораблей такого типа, и к началу 2020-х годов они должны войти в состав усиливающегося Черноморского флота.


Тайлер Роговей (Tyler Rogoway)
05.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Вьетнам
Россия
Сирия
Продукция
RIM-162 ESSM
Гибка
ДП-65
Ка-27
ПК-10 Смелый
ТК-25 РЭБ
Проекты
22160
Арктика
БПЛА
Бук ЗРК
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
SteSus
1812
№1
06.04.2018 16:37
Модульность далеко не россиийское изобретение. С модульностью давно балуются на западе, но массового распространения она так и не получила. Скорее всего это грабли на которые теперь и Россия наступает.
0
Сообщить модератору
DE
Wins
123
№2
06.04.2018 17:49
"Главная энергетическая установка (ГЭУ) типа CODAG
Мощность ГЭУ 25000 кВт."
Источник: http://bastion-opk.ru/22160/ ОВТ «ОРУЖИЕ ОТЕЧЕСТВА» A.V.Karpenko

"Combined diesel and gas (CODAG) is a type of propulsion system for ships which need a maximum speed that is considerably faster than their cruise speed, particularly warships like modern frigates or corvettes. Pioneered by Germany with the K&#246;ln-class frigate, a CODAG system consists of diesel engines for cruising and gas turbines that can be switched on for high-speed transits."
https://en.wikipedia.org/wiki/Combined_diesel_and_gas

Может кто знает кто производитель энергетической установки?
0
Сообщить модератору
RU
SteSus
1812
№3
06.04.2018 18:01
del
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.04 18:13
  • 3
"Гроза вертолётов": "Тунгуска" снова в строю
  • 06.04 18:11
  • 25
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
  • 06.04 18:09
  • 210
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 06.04 18:01
  • 2
Украина отказалась от ВДВ
  • 06.04 18:01
  • 3
Новый российский патрульный корабль имеет гениальную конструкцию
  • 06.04 17:58
  • 3
«Адмирал Кузнецов» — далеко не худший»
  • 06.04 17:44
  • 76
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 06.04 17:27
  • 1
Россия создала оригинальный турбореактивный двигатель
  • 06.04 17:25
  • 77
Сотни погибших в сетях
  • 06.04 16:59
  • 7
Роскосмос заказал эскизный проект на разработку сверхтяжелой ракеты за 1,6 млрд рублей
  • 06.04 16:51
  • 159
В поезде со скоростью звука
  • 06.04 16:31
  • 2
"Уголковые" Т-72М1 отличились в сражении под Дамаском
  • 06.04 15:35
  • 1402
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 14:36
  • 8
ОДК представляет на МФД-2018 в Москве основные достижения российского двигателестроения
  • 06.04 14:23
  • 4
Рогозин: ракетно-космическая отрасль России стоит на пороге важного этапа развития
другие обсуждаемые темы