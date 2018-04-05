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НАТО не хочет новой холодной войны с Россией - генсек альянса

06.04.2018 Интерфакс-АВН 546 0
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс не заинтересован в том, чтобы втягиваться в новую гонку вооружений с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Нам не нужна новая гонка вооружений. Мы фокусируем внимание на том, как мы можем ответить (на действия России - ИФ) решительным, жестким и предсказуемым, но в то же время выверенным оборонительным способом", - сказал он на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в Оттаве.

Генсек НАТО посетил Канаду перед начинающимся в четверг визитом в США.

"Мы не хотим новой холодной войны", - заявил генсек в ответ на вопрос, планирует ли НАТО вводить новые санкции против России в связи с "делом Скрипаля".

При этом он отметил: "Мы продолжим стремиться к установлению более конструктивных отношений с Россией (...). Мы не стараемся ее изолировать".

Вместе с тем руководитель альянса сообщил, что блок будет наращивать боеготовность своих сил в районе Балтии в связи с проведением Россией военных учений на границе с прибалтийскими станами.

Он признал, что Россия имеет право проводить учения на своей территории, однако отметил, что силы альянса "будут сохранять бдительность и повышать боеготовность" в регионе.

Й.Столтенберг сказал, что для противодействия России в Арктике НАТО планирует создать специальное Атлантическое командование. Решение о создании предполагается принять на предстоящем июльском саммите альянса. В настоящее время НАТО обращается к союзникам с просьбой об увеличении числа боевых кораблей, включая подводные лодки, в регионе.

Таким образом, по его словам, "можно поддерживать пониженный уровень напряженности" в этом районе мира.
05.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Канада
Россия
США
Проекты
NATO
Арктика
Военные учения

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