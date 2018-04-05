Власти КНДР добились существенного прогресса в развитии ракетного и ядерного потенциала - ГРУ
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Ким Чен Ын.
Источник: Коллаж Даниила Нежинского
Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Американская политика в АТР привела к наращиванию ракетного и ядерного потенциала в Северной Корее, заявил первый заместитель начальника ГРУ российского Генштаба Игорь Костюков.
"В результате этой опасной политики Соединенных Штатов фактически загнанные в угол северокорейские власти добились существенного прогресса в совершенствовании национального ракетного и ядерного потенциала", - сказал И.Костюков.
"Характерно, что согласие северокорейского руководства на переговоры с США рассматривается в Белом доме не как добровольный шаг КНДР, а как результат санкций, которые оказали негативное воздействие на северокорейскую экономику", - сказал замначальника ГРУ.
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05.04.2018
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