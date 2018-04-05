Власти КНДР добились существенного прогресса в развитии ракетного и ядерного потенциала - ГРУ



Ким Чен Ын.

Источник: Коллаж Даниила Нежинского Ким Чен Ын.Источник: Коллаж Даниила Нежинского

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Американская политика в АТР привела к наращиванию ракетного и ядерного потенциала в Северной Корее, заявил первый заместитель начальника ГРУ российского Генштаба Игорь Костюков.

"В результате этой опасной политики Соединенных Штатов фактически загнанные в угол северокорейские власти добились существенного прогресса в совершенствовании национального ракетного и ядерного потенциала", - сказал И.Костюков.

"Характерно, что согласие северокорейского руководства на переговоры с США рассматривается в Белом доме не как добровольный шаг КНДР, а как результат санкций, которые оказали негативное воздействие на северокорейскую экономику", - сказал замначальника ГРУ.