Российский авианосец уступает американским, но остается мощным кораблем - адмирал



Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российский адмирал не согласен с выводами иностранных экспертов, которые включили тяжелый крейсер "Адмирал Кузнецов" в пятерку худших авианосцев в истории.

"У многих других стран и такого авианосца нет", - сказал "Интерфаксу-АВН" в четверг бывший начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

По его словам, "Адмирал Кузнецов" действительно уступает американским авианосцам, но в то же время это корабль, который способен эффективно выполнять боевые задачи.

Так В.Кравченко прокомментировал выводы авторов издания National Interest, которые включили российский "Адмирал Кузнецов" в пятерку худших авианосцев.

"Если говорить об "Адмирале Кузнецове" в целом, то и по современным меркам это достаточно мощный корабль. Он может эффективно выполнять определенный круг задач. У него есть ударное оружие, противолодочное, противовоздушное. Пройдет ремонт, и всё будет нормально", - сказал В.Кравченко.

"Если рассуждать мерками США, у которых более 10 авианосцев, и несколько из них атомные, на современной базе, то с ними сравнивать действительно нельзя. У нашего авиакрыло не очень большое - только 50 летательных аппаратов, а у американцев - до ста", - сказал адмирал.

"Адмиралу Кузнецову" немало лет. В то же время, когда он участвовал в операции в Сирии, он показал, что может приносить достаточно большую пользу", - заявил В.Кравченко.

Ожидается, что единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в ближайшее время пойдет на ремонт.

"Адмирал Кузнецов" в феврале прошлого года вернулся в Североморск из Средиземного моря. Палубная авиация крейсера была задействована в военной операции в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

"Адмирал Кузнецов" был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести около 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

Перед походом в Средиземное море "Адмирал Кузнецов" проходил ремонт на 35-м Судоремонтном заводе (филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в ОСК).

Как сообщалось, военные определили контуры и масштаб предстоящей модернизации "Адмирала Кузнецова". По данным СМИ, она может обойтись в 65 млрд рублей, срок службы крейсера будет продлен на 20 лет.