National Interest назвал "худший в истории авианосец"

Пятерку худших авианосцев, когда-либо спущенных на воду во всем мире, возглавляет российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", полагает журнал The National Interest.

РИА Новости / Пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик

"Заложенный в 1983 году в СССР авианосец введен в эксплуатацию только в 1995 году и уже в России. После аварии в 1996 году корабль находился вплоть до 1998 года на ремонте. После этого "Адмирал Кузнецов" периодически выходил в Средиземное море, как правило, с большой помпой, и только в ноябре 2016 года принял участие в своей первой боевой операции (в Сирии), потеряв два самолета: МиГ-29К и Су-33", – приводит статью Лента.ру.

По мнению автора, причиной неудач крейсера является "низкое качество строительства и плохая поддержка", а приведение его в надлежащее состояние потребует "больших инвестиций, чем Россия в настоящее время готова сделать для своего флагманского корабля".

Издание также включило в пятерку "худших" британский Eagle (спущен на воду в 1918 году), французский Bearn (1920), японский Kaga (1921) и американский Ranger (1934).

Журнал отмечает, что все эти корабли в дальнейшем "послужили основой для новых авианосцев своих стран, военные которых получили достаточный опыт в их эксплуатации". Исключение составляет лишь "Адмирал Кузнецов", который "остается в каком-то служении, но еще не производит потомство (по крайней мере, в российском военно-морском флоте)".

Напомним, в июне прошлого года представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал хвастливыми слова министра обороны Британии Майкла Фэллона "о красоте авианосца Queen Elizabeth и обветшалости российского "Адмирала Кузнецова"". Он отметил, что Фэллон показывает незнание военно-морской науки и не видит отличий между двумя кораблями, первый из которых – "авиаматка", а второй – авианесущий крейсер.