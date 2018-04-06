"Гроза вертолётов": "Тунгуска" снова в строю
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Модернизированная зенитная самоходная установка 2С6М1 "Тунгуска" продолжит оставаться грозой для вертолетов вероятного противника. Внедрение тепловизионного прицела позволит боевой машине хорошо видеть в любое время суток и эффективно сопровождать танковые и мотострелковые подразделения, заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.
Евгений Биятов / РИА Новости
Комплекс, засекреченный с момента своего создания и упомянутый только после войны в Персидском заливе 1991 года, до сих пор не имеет прямых аналогов за рубежом.
Само появление подобной техники многие считают прорывом в войсковой ПВО, потому что в одной машине удалось совместить как ракетное, так и артиллерийское вооружение.
"Тунгуска" может действовать в обороне и наступлении, непосредственно за боевой линией танков и боевых машин пехоты.
Ракетное вооружение комплекса позволяет поражать цели на расстоянии до 10 км и на высоте от 15 до 3500 метров. На более близкой дистанции - до 4000м - "Тунгуска" атакует цели двумя двуствольными автоматическими пушками калибра 30 мм, имеющими скорострельность до 5000 выстрелов в минуту. Возимый боекомплект составляет 8 ракет и 1904 снаряда.
"Тунгуска М1" оснащена новейшим прицелом с тепловизионным каналом и возможностью сопровождения воздушных целей.
Скорость передвижения машины по шоссе – до 70 км/час, по грунтовке – до 40 км/час. Масса снаряжённой самоходки – около 34 т, экипаж – 4 человека.
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05.04.2018
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SteSus
1812
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№1
06.04.2018 17:50
Есть мнение, что от пушек даже у Панциря толку мало, а тут Тунгуска...
Смотрим эпичную концовку видео:
Не менее двух установок стреляло из пушек ^^
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Геннадий Гущин
225
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№2
06.04.2018 17:56
Цитата, SteSus сообщ. №1
Есть мнение, что от пушек даже у Панциря толку мало, а тут Тунгуска...Если оснастить 2А38М снарядами с программируемыми взрывателями, толку должно существенно прибавиться.
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Геннадий Гущин
225
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№3
06.04.2018 18:13
Цитата, SteSus сообщ. №1
Смотрим эпичную концовку видео:Известны случаи, когда мишени Е95 "Панцири" сбивали именно из пушек. Мало ли, какие проблемы в тот раз могли возникнуть.
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