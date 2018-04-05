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Белорусы десантировали ЗУ-23-2 одновременно с расчетом. Впервые в истории

06.04.2018 Военное обозрение 324 0
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В Беларуси во время батальонных учений впервые в истории армии республики было произведено одновременное десантирование зенитной установки (ЗУ-23-2) вместе с расчетом из транспортного самолета Ил-76МД. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РБ.

vsr.mil.by

По замыслу учений двум ротам парашютистов, заброшенным на территорию НВФ, потребовалось дополнительное вооружение. Для того, чтобы прикрыть площадку приема грузов от воздушных атак, и была десантирована зенитная установка ЗУ23-2 и ее расчет

приводит легенду учений пресс-служба военного ведомства РБ.

По словам полковника Владислава Степанюка, десантирование производилось с помощью парашютной платформы П-7 с высоты 900 метров из военно-транспортного самолета Ил76МД.Полетный вес объекта составил 4400 килограммов. Сразу после приземления объекта десантники приступили к расшвартовке зенитной установки. Затем расчет орудия на "отлично" отработал один из эпизодов по отражению воздушного нападения противника.

Это большой опыт. Мы десантировались сразу за парашютной платформой П7, где находилась зенитная установка с грузами. К этому знаменательному событию готовились очень тщательно. Конечно, было волнение, но вместе с тем и уверенность в том, что у нас все получится

- рассказал командир расчета гвардии старшина контрактной службы Артём Цветков, который первым вслед за "зэушкой" покидал борт военно-транспортного самолета.
05.04.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Белоруссия
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Ил-76
Ил-76МД
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Военные учения

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