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Архитектор "звездных войн" рассказал, как противодействовать российскому супероружию

06.04.2018 Военное обозрение 433 1
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Один из архитекторов программы SDI, известной в 80-е как "звездные войны", специалист по международным отношениям, почетный профессор Бостонского университета Анжело Кодевилла назвал средства, которые помогут США значительно снизить угрозу со стороны российского новейшего оружия.

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"Для противодействия новейшему российскому и китайскому оружию не имеет смысла полностью воспроизводить SDI, которая к настоящему времени устарела, однако некоторые ее элементы не утратили актуальности и сегодня, поэтому именно на них американским военным следует обратить особое внимание", – приводит мнение профессора Лента.ру.

Он считает, что противостоять новейшим российским ракетам смогут две системы орбитального базирования: "оптические датчики, обнаруживающие наземные пуски, и лазеры, уничтожающие ракеты"

Эксперт подчеркивает, что данные системы "позволят перехватывать баллистическую ракету исключительно на взлете (то есть до того, как от носителя отсоединится разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения)".

По его словам, "такой лазер был готов в США к запуску уже в 1978 году, а к настоящему времени подобные технологии продвинулись далеко вперед". Именно из космоса легче всего уничтожить влетающую ракету – там лазерный луч не преломляется, как в атмосфере.

Для обнаружения раннего пуска Кодевилла считает эффективными "системы наподобие SBIRS (Space-Based Infrared System) в составе группировки, находящейся на низкой околоземной орбите (то есть SBIRS Low)". Работы над соответствующим проектом в США были заморожены еще в 1972 году (сейчас развернуты лишь элементы SBIRS High).

"Средствами космического базирования, имеющимися в настоящее время в распоряжении США, практически невозможно перехватить летящие гиперзвуковые беспилотники. Ликвидировать угрозу такого оружия сегодня можно лишь уничтожив соответствующие пусковые площадки противника", – заключает Кодевилл.
05.04.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Китай
Россия
США
Проекты
БПЛА
ГЗЛА

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Друг Георгия
814
№1
06.04.2018 07:02
)) Этот "архитектор", видимо подзабыл то, что остановило их СОИ, (SDI — Strategic Defense Initiative)! Наши Кулибины заявили всего одну реплику, что "... а вот запустим мы в противоорбите ведро гвоздей, - и ваша "соя" станет так же бесполезна, как космический мусор!"(С)
Что и возымело действие! ;)
+2
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