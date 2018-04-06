Архитектор "звездных войн" рассказал, как противодействовать российскому супероружию

Один из архитекторов программы SDI, известной в 80-е как "звездные войны", специалист по международным отношениям, почетный профессор Бостонского университета Анжело Кодевилла назвал средства, которые помогут США значительно снизить угрозу со стороны российского новейшего оружия.

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"Для противодействия новейшему российскому и китайскому оружию не имеет смысла полностью воспроизводить SDI, которая к настоящему времени устарела, однако некоторые ее элементы не утратили актуальности и сегодня, поэтому именно на них американским военным следует обратить особое внимание", – приводит мнение профессора Лента.ру.

Он считает, что противостоять новейшим российским ракетам смогут две системы орбитального базирования: "оптические датчики, обнаруживающие наземные пуски, и лазеры, уничтожающие ракеты"

Эксперт подчеркивает, что данные системы "позволят перехватывать баллистическую ракету исключительно на взлете (то есть до того, как от носителя отсоединится разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения)".

По его словам, "такой лазер был готов в США к запуску уже в 1978 году, а к настоящему времени подобные технологии продвинулись далеко вперед". Именно из космоса легче всего уничтожить влетающую ракету – там лазерный луч не преломляется, как в атмосфере.

Для обнаружения раннего пуска Кодевилла считает эффективными "системы наподобие SBIRS (Space-Based Infrared System) в составе группировки, находящейся на низкой околоземной орбите (то есть SBIRS Low)". Работы над соответствующим проектом в США были заморожены еще в 1972 году (сейчас развернуты лишь элементы SBIRS High).

"Средствами космического базирования, имеющимися в настоящее время в распоряжении США, практически невозможно перехватить летящие гиперзвуковые беспилотники. Ликвидировать угрозу такого оружия сегодня можно лишь уничтожив соответствующие пусковые площадки противника", – заключает Кодевилл.