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Новый двигатель для Ил-112В успешно испытан. Ждем летный образец

06.04.2018 Военное обозрение 643 0
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Новый турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ, разработанный петербургской компанией "ОДК-Климов" для перспективных транспортного самолета Ил-112В и пассажирского Ил-114-300, успешно прошел стендовые испытания и первый этап летных, сообщает портал N + 1 со ссылкой на компанию. Теперь разработчики ожидают разрешения на летные испытания силовой установки на летном образце Ил-112В. Это будет первый полет самолета и первый же полет ТВ7-117СТ на Ил-112В.

© ИТАР-ТАСС

Двигатель ТВ7-117СТ является частью семейства турбовинтовых силовых установок ТВ7-117. Его разработка ведется с 2014 года в рамках более масштабного проекта Ил-112В, заказчиком которого выступает Министерство обороны России. По сравнению с базовым двигателем семейства ТВ7-117СТ получил увеличенную на 350 лошадиных сил взлетную мощность. Этот показатель теперь составляет три тысячи лошадиных сил. Кроме того, силовая установка в чрезвычайном режиме может выдавать до 3,6 тысячи лошадиных сил.

В настоящее время "ОДК-Климов" проводит ресурсные испытания двигателя ТВ7-117СТ, а также занимается летными испытаниями силовой установки. Эти проверки проводятся в подмосковном Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского на базе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Самолет такого же типа используется для летных испытаний другого перспективного российского двигателя ПД-14, создаваемого Объединенной двигателестроительной корпорацией для пассажирского самолета МС-21. Как ожидается, опытно-конструкторская работа по проекту ТВ7-117СТ завершится в 2020 году.

Разработка транспортника Ил-112В ведется по контракту Министерства обороны России с 2014 года. Новый самолет должен будет заменить в составе ВКС России устаревшие транспортники Ан-26. Военные планируют приобрести 62 новых самолета до 2020 года. Транспортник будет использоваться для перевозки и десантирования легкой техники, грузов и бойцов. Как ожидается, самолет сможет развивать скорость до 550 километров в час и совершать полеты на расстояние до 3,4 тысячи километров.

Ил-112В сможет взлетать с взлетно-посадочных полос длиной не более 900 метров. Пробег Ил-112В при посадке составит около 600 метров. Проектирование транспортника велось с 1990-х годов и в 2011 году приостанавливалось.
05.04.2018
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Страны
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А350
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