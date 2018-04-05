"Иракские" Т-90С оснащены кондиционерами и новыми бортовыми экранами
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Иракские экипажи в ближайшее время приступят к освоению прибывших из России танков Т-90С, сообщает Российская газета.
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На появившихся в сети фотографиях видно, что машины получили новые бортовые экраны усовершенствованной конструкции, "которые имеют повышенную стойкость к противотанковым боеприпасам и могут быть усилены комплектами съемной модульной защиты в "мягком" корпусе", – отмечает автор.
Сегодня такие экраны устанавливают на модернизированные Т-72Б3, а также на боевые машины поддержки танков "Терминатор".
Также на иракском Т-90С виден установленный термоэлектрический кондиционер. Как пишет газета, данный прибор "может в течение 24 часов создавать внутри машины комфортные условия обитания, что важно для климатических условий Ирака, где летом столбик термометра поднимается до 40, а порой и до 50 градусов Цельсия".
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Ранее сообщалось, что Минобороны Ирака должно получить в общей сложности 73 танка Т-90С.
Кроме того, недавно в иракский порт Умм-Каср были доставлены комплексы "Панцирь-С", седельные тягачи КАМАЗ-65225 с прицепами и бронеавтомобили "Горец-М".
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05.04.2018
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