"Иракские" Т-90С оснащены кондиционерами и новыми бортовыми экранами

Иракские экипажи в ближайшее время приступят к освоению прибывших из России танков Т-90С, сообщает Российская газета.

https://www.facebook.com/Tactic.cell

На появившихся в сети фотографиях видно, что машины получили новые бортовые экраны усовершенствованной конструкции, "которые имеют повышенную стойкость к противотанковым боеприпасам и могут быть усилены комплектами съемной модульной защиты в "мягком" корпусе", – отмечает автор.

Сегодня такие экраны устанавливают на модернизированные Т-72Б3, а также на боевые машины поддержки танков "Терминатор".

Также на иракском Т-90С виден установленный термоэлектрический кондиционер. Как пишет газета, данный прибор "может в течение 24 часов создавать внутри машины комфортные условия обитания, что важно для климатических условий Ирака, где летом столбик термометра поднимается до 40, а порой и до 50 градусов Цельсия".

https://www.facebook.com/Tactic.cell

Ранее сообщалось, что Минобороны Ирака должно получить в общей сложности 73 танка Т-90С.

Кроме того, недавно в иракский порт Умм-Каср были доставлены комплексы "Панцирь-С", седельные тягачи КАМАЗ-65225 с прицепами и бронеавтомобили "Горец-М".