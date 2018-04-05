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"Иракские" Т-90С оснащены кондиционерами и новыми бортовыми экранами

06.04.2018 Военное обозрение 391 0
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Иракские экипажи в ближайшее время приступят к освоению прибывших из России танков Т-90С, сообщает Российская газета.

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На появившихся в сети фотографиях видно, что машины получили новые бортовые экраны усовершенствованной конструкции, "которые имеют повышенную стойкость к противотанковым боеприпасам и могут быть усилены комплектами съемной модульной защиты в "мягком" корпусе", – отмечает автор.

Сегодня такие экраны устанавливают на модернизированные Т-72Б3, а также на боевые машины поддержки танков "Терминатор".

Также на иракском Т-90С виден установленный термоэлектрический кондиционер. Как пишет газета, данный прибор "может в течение 24 часов создавать внутри машины комфортные условия обитания, что важно для климатических условий Ирака, где летом столбик термометра поднимается до 40, а порой и до 50 градусов Цельсия".

https://www.facebook.com/Tactic.cell

Ранее сообщалось, что Минобороны Ирака должно получить в общей сложности 73 танка Т-90С.

Кроме того, недавно в иракский порт Умм-Каср были доставлены комплексы "Панцирь-С", седельные тягачи КАМАЗ-65225 с прицепами и бронеавтомобили "Горец-М".
05.04.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Ирак
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
БМПТ Рамка-99
Горец БА
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
КАМАЗ

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