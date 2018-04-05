"Абрамскапут" может поделиться своей пушкой с "Арматой"

Старший брат российской "Арматы" – объект 195 (т-95), получивший прозвище "Абрамскапут", Объект до сих пор представляет интерес для военных специалистов своим мощным 152-мм орудием 2А83, пишет Вестник Мордовии.

Отвага2004

Эта пушка превосходит всё что, имеется или будет создано в ближайшее время в иностранных армиях. Кстати, свое прозвище танк получил именно из-за пушки.

"В самом деле, в случае танковой дуэли не только американский танк, но и любая другая западная машина, после попадания в нее уникального бронебойно-подкалиберного снаряда, гарантированно превращалась в металлолом. К тому же в боекомплект еще входят не имеющие аналогов управляемая ракета и осколочно-фугасный снаряд", – говорится в материале Льва Романова.

При этом цель поражалась бы еще до того, как противник подойдет на расстояние, с которого сможет заметить российскую машину.

Неудивительно, что в последнее время всё можно услышать мнения о том, что на новые модификации "Арматы" необходимо установить 152-мм пушку. Военные эксперты полагают, что это вполне решаемая задача – на то она и модульная платформа.

"С новым прицельным комплексом, в который, по всей видимости, придется вводить и радиолокационный канал, танк будет настоящим ужасом для любых потенциальных агрессоров. В результате Т-14 и его модификация с более мощным орудием на десятилетия составят основу российских танковых войск", – заключает автор.