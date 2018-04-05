Индия закупит дополнительную партию ЗУР "Барак-1"



ЗУР «Барак-1».

Источник: militaryparitet.com ЗУР «Барак-1».Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 5 апреля. Минобороны Индии заключило с консорциумом израильских компаний Israel Aerospace Industries / Rafael Advanced Defense Systems контракт на поставку дополнительных зенитных управляемых ракет "Барак-1".

Как сообщает Jane's Defence Weekly, контракт, стоимость которого оценивается в 4,6 млрд. рупий (70,5 млн. долл.), предусматривает поставку 131 ЗУР "Барак-1" для оснащения кораблей ВМС Индии. Покупка была одобрена Министерством обороны в январе.

В апреле 2017 года Совет по оборонным закупкам МО Индии также одобрил импорт еще 100 ЗУР "Барак-1" стоимостью 5 млрд. рупий для ВМС Индии, но контракт на их поставку пока не подписан. До этого, в октябре 2014 года, МО Индии подписало контракт на приобретение для ВМС страны ЗУР "Барак-1" на сумму 8,75 млрд. рупий.

По данным Jane's, корабельный зенитный ракетный комплекс "Барак-1" состоит из вертикальной пусковой установки, ракет и системы управления огнем. Он предназначен для защиты кораблей от самолетов и противокорабельных ракет. Максимальная дальность поражения комплексом составляет: ракет – 2,7 морских миль (5 км), самолетов – 6,5 морских миль (12 км), высота поражения целей – до 5500 м.

По оценке экспертов, целью последнего контракта является оснащение авианосца "Викрамадитья". В случае подтверждения, он станет 12-м кораблем, оснащенным ЗРК "Барак-1", начиная с 2000 года. В марте 2017 года ВМС Индии успешно выполнили первый испытательный пуск ракеты "Барак-1" с борта "Викрамадитья".

В перспективе ЗРК "Барак-1" будут заменены системой ПВО/ПРО "Барак-8" (получила название LRSAM в ВМС Индии). Созданная Israel Aerospace Industries (IAI) совместно с Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) система "Барак-8" в компании Israel Aerospace Industries носит обозначение "Барак-LR".