Чили и Перу проявили интерес к закупке КР "Брамос"



Крылатая ракета Брамос.

Источник: © AP Photo / Gurinder Osan Крылатая ракета Брамос.Источник: © AP Photo / Gurinder Osan

ЦАМТО, 5 апреля. Чили и Перу проявили интерес к приобретению индийско-российской крылатой ракеты "Брамос". Бюджет возможного приобретения составляет около 300 млн. долл., сообщает Financial Express.

Как сообщили зданию неназванные источники в СП BrahMos Aerospace, по дипломатическим каналам уже проведены "активные" переговоры с правительством Чили, а от правительства Перу поступило несколько запросов.

Факт заинтересованности в приобретении новых КР в СП BrahMos Aerospace связывают с недавним проведением успешных испытаний новой версии ракеты с борта истребителя Су-30МКИ по морской цели. После этих испытаний многие страны, эксплуатирующие самолеты марки "Сухой", проявили заинтересованность в КР "Брамос".

В отношении Чили представитель BrahMos Aerospace уточнил, что у этой страны есть потребность в приобретении берегового подвижного ракетного комплекса на базе КР "Брамос".

Как отмечает в этой связи Financial Express, одной из основных целей участия СП BrahMos Aerospace в выставке вооружений FIDAE-2018 (Сантьяго, Чили; 3-8 апреля) является продвижения ракеты "Брамос" на латиноамериканский рынок.