Россия и Греция подписали соглашение о продлении лимитов обслуживания военной техники российского производства
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Флаги России и Греции.
Источник: www.mayak.sbor.net
ЦАМТО, 5 апреля. Россия и Греция подписали межгосударственное соглашение о продлении лимитов обслуживания поставленных ранее российских систем вооружения.
Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Главное управление вооружений и оборонных инвестиций МНО Греции (GDAEE).
Соглашение подписали руководитель GDAEE Кириакос Кириакидис и первый заместитель гендиректора АО "Рособоронэкспорт" Иван Гончаренко. Детали соглашения не уточняются.
В Греции на вооружении состоят, в частности, российские системы ПВО С-300ПМУ-1 и "Тор-М1", войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса", противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э" и "Фагот", десантные корабли на воздушной подушке "Зубр".
Греция – единственная из стран НАТО, имеющая на вооружении С-300. Эти комплексы были закуплены Кипром еще в середине 1990-х годов, однако из-за резкой реакции Турции по договоренности с Афинами комплексы были размещены на греческом острове Крит, а затем переданы в собственность Греции, напоминает агентство.
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05.04.2018
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