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В ВВО сформировано сводное экологическое подразделение для работ на острове Врангеля

06.04.2018 ЦАМТО 133 0
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В 2018 году на острове Врангеля соберут более 600 тонн металлолома. Архивное фото
В 2018 году на острове Врангеля соберут более 600 тонн металлолома. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Баранов

ЦАМТО, 5 апреля. В Восточном военном округе завершено формирование сводного экологического подразделения, которое в текущем году продолжит работы на острове Врангеля. Помимо этого, принято решение об увеличении штатной численности отряда на 30%.

Специалисты сводного экологического подразделения приступят к выполнению задач в начале июня текущего года и завершат выполнение задач в конце октября.

В текущем году на острове Врангеля впервые работы будут производиться в районе бухты Сомнительная и бывшего аэродрома Звездный.

Планируется собрать и вывезти судами сторонних организаций около 2,5 тыс. металлических бочек общей массой более 320 т.

Помимо этого, для экологического подразделения округа запланирована прессовка около 300 т пустых металлических бочек, которые будут вывезены в 2019 году.

Кроме того, планируется провести рекультивацию около пяти гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора.

Для выполнения поставленных задач будут задействованы бульдозер, современные краны грузоподъемностью 25 и 40 т, ломовозы с краном манипулятором на базе автомобиля КАМАЗ, самосвалы, гусеничные транспортеры, топливозаправщик для сбора топлива из бочкотары.

Также на остров Врангеля будут доставлены два новых пакетировочных пресса для прессования металла ПП-250, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
05.04.2018
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Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ

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