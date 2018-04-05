Россия нацелена на усиление взаимодействия с Лаосом в военной и военно-технической сфере



Военнослужащие ВС Лаоса приветствуют Сергея Шойгу.

Источник: vpk-news.ru Военнослужащие ВС Лаоса приветствуют Сергея Шойгу.Источник: vpk-news.ru

ЦАМТО, 5 апреля. Россия нацелена на усиление взаимодействия с Лаосом по широкому спектру направлений, включая военное и военно-техническое сотрудничество.

Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Лаосской Народно-Демократической Республики генерал-полковником Тянсамоном Тяннялатом.

"Рассматриваем Лаос в качестве надежного партнера России. Взаимодействие между нашими странами носит стратегический характер. Его отличает высокий уровень взаимного доверия, уважение и учет интересов друг друга. Нацелены на наращивание практического сотрудничества по широкому спектру направлений", – сказал Сергей Шойгу.

При этом он отметил "позитивную динамику развития двусторонних связей".

"Встреча в Сочи президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Лаоса в мае 2016 года и его официальный визит в Россию в сентябре 2017 года являются знаковыми событиями в российско-лаосских отношениях", – отметил глава российского военного ведомства.

По словам генерала армии Сергея Шойгу, "нынешние переговоры позволяют последовательно развивать обмен мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества в военной и военно-технической областях, начатый в апреле прошлого года в Москве и продолженный в январе 2018 года во Вьентьяне".

"Сегодня ведется интенсивная работа по практической реализации достигнутых договоренностей в оборонной сфере", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.