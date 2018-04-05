Россия и Гвинея заключили межправительственное соглашение о военном сотрудничестве



Президент Гвинейской Республики Альфа Конде и президент России Владимир Путин.

Источник: www.fondsk.ru Президент Гвинейской Республики Альфа Конде и президент России Владимир Путин.Источник: www.fondsk.ru

ЦАМТО, 5 апреля. Россия и Гвинея впервые после распада СССР заключили межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.

Документ подписан 4 апреля в Москве в ходе переговоров главы российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу и государственного министра при президенте Гвинейской Республики по вопросам национальной обороны Мохамеда Диане.

Сергей Шойгу отметил, что подписанное межправительственное соглашение о военном сотрудничестве позволит возродить существовавшее во времена СССР плодотворное взаимодействие в этой области.

"Активизация связей по линии военных ведомств, по нашему мнению, отвечает интересам двух стран", – подчеркнул министр обороны России.

По его оценке, "российско-гвинейское взаимодействие динамично развивается".

В сентябре 2017 года состоялся официальный визит президента Гвинеи в Россию и его переговоры с Владимиром Путиным.

"Это важное событие придало дополнительный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодных российско-гвинейских связей в политической, торгово-экономической, оборонной, гуманитарной и иных областях", – отметил Сергей Шойгу.

Гвинея, заявил он, "проверенный партнер России в Африке". "История наших отношений берет начало с конца 50-х годов прошлого столетия, когда Советский Союз оказал поддержку в становлении вашего государства", – продолжил министр обороны России.

При содействии СССР в Гвинее был создан мощный бокситодобывающий комплекс, осуществлена реконструкция участков железных дорог, построены столичный университет, аэропорт, центральный стадион, гостиница, радиостанция, сеть автодорог и ряд промышленных объектов.

Сергей Шойгу подчеркнул, что между Россией и Гвинеей поддерживается устойчивый политический диалог.

"По основным международным и региональным проблемам позиции наших стран совпадают", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.