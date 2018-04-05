Военные ведомства России и Эфиопии подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны



ЗРК С-75, размещенные на шасси T-54/55, ВС Эфиопии.

Источник: PA Photos ЗРК С-75, размещенные на шасси T-54/55, ВС Эфиопии.Источник: PA Photos

ЦАМТО, 5 апреля. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Эфиопии Сирай Фегет в рамках VII Московской конференции по международной безопасности подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Сергей Шойгу выразил уверенность, что соглашение придаст дополнительный импульс развитию военного взаимодействия между министерствами обороны двух стран и отметил, что в России высоко ценят сбалансированную и последовательную линию Эфиопии на международной арене, лидерство в Африканском союзе и субрегиональных структурах, вклад в миротворчество на континенте.

"Надеюсь, что самостоятельный внешнеполитический курс Аддис-Абебы способствует росту международного авторитета Эфиопии", – сказал глава российского военного ведомства.

По словам Сергея Шойгу, Российская Федерация дорожит давними отношениями с Эфиопией – одним из ключевых партнеров России в Африке.

"Между нашими странами поддерживается высокий уровень политического диалога на основе принципиальной близости подходов к актуальным проблемам современности. Убеждены, что это проверенное временем партнерство будет и дальше укрепляться в интересах обеспечения мира и стабильности", – сказал министр обороны России.

"В год 120-летия установления дипотношений между Россией и Эфиопией, – отметил Сергей Шойгу, – особо приятно отметить, что дружба и взаимная симпатия двух народов уходят корнями вглубь истории и не зависят от политической конъюнктуры".

Глава российского военного ведомства поблагодарил делегацию из Эфиопии за участие в VII Московской конференции по международной безопасности.

В свою очередь, Сирай Фегет заявил, что Эфиопия рассчитывает, что сможет укрепить национальную безопасность за счет обмена разведывательными данными с Вооруженными Силами Российской Федерации.

"Национальную безопасность нельзя пускать на самотек. Мы должны работать над этим, мы должны заниматься этим. И я надеюсь, что с помощью опыта Вооруженных Сил Российской Федерации, в частности, в рамках обмена разведданными мы сможем обеспечить национальную безопасность", – сказал министр обороны Эфиопии.

Он также поблагодарил Сергея Шойгу за готовность подписать межведомственное соглашение о сотрудничество в сфере обороны.

"Это, действительно, является отражением политической воли, политической готовности наших стран", – сказал Сирай Фегет.

По его словам, Россия и Эфиопия "стремятся к миру и готовы работать над этим совместно. Мы хотим в дальнейшем всячески углублять и усиливать наши связи с Российской Федерацией", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.