Космонавтов заставят поднимать штангу в невесомости
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Астронавт ЕКА Паоло Несполи, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавт НАСА Рэндолф Брезник.
Источник: © Станислав Красильников/ТАСС
Российские космонавты получат новый спортивный тренажер, имитирующий работу со штангой и греблю на байдарках. Об этом агентству РИА Новости рассказал заместитель главного конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики Игорь Даляев.
По его словам, тренажер представляет собой кресло с перемещающейся силовой штангой. Он обеспечивает максимальное приближение условий и ощущений от тренировки к земным.
Новинка будет доставлена и смонтирована на модуле после введения Научно-энергетического модуля в состав российского сегмента МКС в 2020 году.
В настоящее время на российском сегменте МКС для тренировок космонавтов имеется беговая дорожка и велотренажер. Ежедневно каждый член экипажа проводит за тренировками по два часа.
15 марта стало известно, что "Роскосмос" запланировал сделать российский сегмент МКС автономным к 2021 году. Для этого к орбитальной лаборатории необходимо запустить три дополнительных модуля.
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05.04.2018
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