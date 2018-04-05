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Fox: американский истребитель разбился под Лас-Вегасом

06.04.2018 ТАСС 190 0
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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник: Luca Bruno/AP

Истребитель F-16 ВВС США потерпел в среду крушение в штате Невада. Судьба пилота или пилотов не установлена, информировал телеканал Fox News.

Он изложил данные, полученные от командования базы ВВС Неллис близ Лав-Вегаса. Согласно им, катастрофа произошла около 10:30 по местному времени (20:30 мск) во время учебных полетов над полигоном базы в штате Невада.

К месту крушения направлена команда спасателей.

Это третья катастрофа американской военной авиационной техники за последние два дня. Во вторник истребитель Корпуса морской пехоты США AV-8B Harrier разбился в Джибути. Пилот самолета успел катапультироваться, он госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

Четверо военнослужащих Корпуса морской пехоты США погибли при крушении во вторник военного вертолета на юге штата Калифорния. Как сообщал телеканал NBC, во время выполнения тренировочного полета в нескольких километрах от границы с Мексикой разбился CH-53E Super Stallion, являющийся самой крупной винтокрылой машиной в ВС США.
05.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Джибути
Мексика
США
Продукция
CH-53
F-16
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